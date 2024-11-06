https://ria.ru/20241106/matvienko-1982198168.html
Россия готова обсуждать вопросы мировой безопасности, заявила Матвиенко
Россия готова обсуждать вопросы мировой безопасности, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.11.2024
Россия готова обсуждать вопросы мировой безопасности, заявила Матвиенко
Россия готова к обсуждению вопросов мировой безопасности, не безопасности для отдельных стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:20
2024-11-06T14:20
2024-11-06T14:20
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Россия готова к обсуждению вопросов мировой безопасности, не безопасности для отдельных стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы открыты к диалогу, мы открыты к вопросам обсуждения всеобщей безопасности мировой, а не безопасности для отдельных стран. Наша внешняя политика открытая, четкая, внятная. Мы активно развиваем отношения с мировым большинством, что убедительно показал саммит БРИКС, который не так давно прошел в России", - сказала спикер журналистам, комментируя выборы в США. По ее мнению, "итоги выборов в США какого-то кардинального, принципиального, значимого для нас значения не имеют". Матвиенко подчеркнула, что у России есть четко определенные президентом национальные цели развития, четкие, понятные задачи и цели для достижения в рамках специальной военной операции. "У нас есть понимание, что развитие России в наших руках, от нас зависит экономическая политика, достижение технологического лидерства, нам есть над чем работать, что мы и будем делать", - отметила сенатор. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, валентина матвиенко, камала харрис, совет федерации рф, брикс
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Валентина Матвиенко, Камала Харрис, Совет Федерации РФ, БРИКС
Россия готова обсуждать вопросы мировой безопасности, заявила Матвиенко
Матвиенко: РФ готова обсуждать безопасность в мире, а не отдельных странах
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Россия готова к обсуждению вопросов мировой безопасности, не безопасности для отдельных стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы открыты к диалогу, мы открыты к вопросам обсуждения всеобщей безопасности мировой, а не безопасности для отдельных стран. Наша внешняя политика открытая, четкая, внятная. Мы активно развиваем отношения с мировым большинством, что убедительно показал саммит БРИКС, который не так давно прошел в России", - сказала спикер журналистам, комментируя выборы в США.
По ее мнению, "итоги выборов в США какого-то кардинального, принципиального, значимого для нас значения не имеют".
Матвиенко подчеркнула, что у России есть четко определенные президентом национальные цели развития, четкие, понятные задачи и цели для достижения в рамках специальной военной операции.
"У нас есть понимание, что развитие России в наших руках, от нас зависит экономическая политика, достижение технологического лидерства, нам есть над чем работать, что мы и будем делать", - отметила сенатор.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.