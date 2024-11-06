Рейтинг@Mail.ru
Россия готова обсуждать вопросы мировой безопасности, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/matvienko-1982198168.html
Россия готова обсуждать вопросы мировой безопасности, заявила Матвиенко
Россия готова обсуждать вопросы мировой безопасности, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.11.2024
Россия готова обсуждать вопросы мировой безопасности, заявила Матвиенко
Россия готова к обсуждению вопросов мировой безопасности, не безопасности для отдельных стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:20
2024-11-06T14:20
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
валентина матвиенко
камала харрис
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Россия готова к обсуждению вопросов мировой безопасности, не безопасности для отдельных стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы открыты к диалогу, мы открыты к вопросам обсуждения всеобщей безопасности мировой, а не безопасности для отдельных стран. Наша внешняя политика открытая, четкая, внятная. Мы активно развиваем отношения с мировым большинством, что убедительно показал саммит БРИКС, который не так давно прошел в России", - сказала спикер журналистам, комментируя выборы в США. По ее мнению, "итоги выборов в США какого-то кардинального, принципиального, значимого для нас значения не имеют". Матвиенко подчеркнула, что у России есть четко определенные президентом национальные цели развития, четкие, понятные задачи и цели для достижения в рамках специальной военной операции. "У нас есть понимание, что развитие России в наших руках, от нас зависит экономическая политика, достижение технологического лидерства, нам есть над чем работать, что мы и будем делать", - отметила сенатор. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
https://ria.ru/20241106/amerika-1982107103.html
https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54abaa3dfcc138f8a9317e4eca403345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, валентина матвиенко, камала харрис, совет федерации рф, брикс
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Валентина Матвиенко, Камала Харрис, Совет Федерации РФ, БРИКС
Россия готова обсуждать вопросы мировой безопасности, заявила Матвиенко

Матвиенко: РФ готова обсуждать безопасность в мире, а не отдельных странах

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Россия готова к обсуждению вопросов мировой безопасности, не безопасности для отдельных стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы открыты к диалогу, мы открыты к вопросам обсуждения всеобщей безопасности мировой, а не безопасности для отдельных стран. Наша внешняя политика открытая, четкая, внятная. Мы активно развиваем отношения с мировым большинством, что убедительно показал саммит БРИКС, который не так давно прошел в России", - сказала спикер журналистам, комментируя выборы в США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
По ее мнению, "итоги выборов в США какого-то кардинального, принципиального, значимого для нас значения не имеют".
Матвиенко подчеркнула, что у России есть четко определенные президентом национальные цели развития, четкие, понятные задачи и цели для достижения в рамках специальной военной операции.
"У нас есть понимание, что развитие России в наших руках, от нас зависит экономическая политика, достижение технологического лидерства, нам есть над чем работать, что мы и будем делать", - отметила сенатор.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Америке победила реальность
Вчера, 08:00
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Итоги президентских выборов в США
Итоги президентских выборов в США
Вчера, 16:26
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампВалентина МатвиенкоКамала ХаррисСовет Федерации РФБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала