https://ria.ru/20241106/matvienko-1982198168.html

Россия готова обсуждать вопросы мировой безопасности, заявила Матвиенко

Россия готова обсуждать вопросы мировой безопасности, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.11.2024

Россия готова обсуждать вопросы мировой безопасности, заявила Матвиенко

Россия готова к обсуждению вопросов мировой безопасности, не безопасности для отдельных стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:20

2024-11-06T14:20

2024-11-06T14:20

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

дональд трамп

валентина матвиенко

камала харрис

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Россия готова к обсуждению вопросов мировой безопасности, не безопасности для отдельных стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы открыты к диалогу, мы открыты к вопросам обсуждения всеобщей безопасности мировой, а не безопасности для отдельных стран. Наша внешняя политика открытая, четкая, внятная. Мы активно развиваем отношения с мировым большинством, что убедительно показал саммит БРИКС, который не так давно прошел в России", - сказала спикер журналистам, комментируя выборы в США. По ее мнению, "итоги выборов в США какого-то кардинального, принципиального, значимого для нас значения не имеют". Матвиенко подчеркнула, что у России есть четко определенные президентом национальные цели развития, четкие, понятные задачи и цели для достижения в рамках специальной военной операции. "У нас есть понимание, что развитие России в наших руках, от нас зависит экономическая политика, достижение технологического лидерства, нам есть над чем работать, что мы и будем делать", - отметила сенатор. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

https://ria.ru/20241106/amerika-1982107103.html

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

сша

россия

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, валентина матвиенко, камала харрис, совет федерации рф, брикс