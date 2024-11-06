https://ria.ru/20241106/matvienko-1982186166.html
Матвиенко прокомментировала победу Трампа на выборах
Матвиенко прокомментировала победу Трампа на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Матвиенко прокомментировала победу Трампа на выборах
Цифры на выборах президента США чётко демонстрируют протест против политики нынешних властей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:16
2024-11-06T13:16
2024-11-06T13:28
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Цифры на выборах президента США чётко демонстрируют протест против политики нынешних властей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Цифры очевидны и убедительны, тенденции убедительны как по выборам президента, так и по выборам в конгресс. На мой взгляд, это такая четкая демонстрация отношения американцев к политике демократов за все последние годы: как к внешней политике, так и к внутренней политике. Это такой протест против всего того, что происходило, в том числе, я думаю, и в отношении России", - сказала Матвиенко журналистам.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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сша, валентина матвиенко, в мире, дональд трамп, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
США, Валентина Матвиенко, В мире, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
Матвиенко прокомментировала победу Трампа на выборах
Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США демонстрацией протеста
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Цифры на выборах президента США чётко демонстрируют протест против политики нынешних властей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Цифры очевидны и убедительны, тенденции убедительны как по выборам президента, так и по выборам в конгресс. На мой взгляд, это такая четкая демонстрация отношения американцев к политике демократов за все последние годы: как к внешней политике, так и к внутренней политике. Это такой протест против всего того, что происходило, в том числе, я думаю, и в отношении России", - сказала Матвиенко журналистам.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.