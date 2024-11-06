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Маск опубликовал фото, намекая, что может попасть в Белый дом - РИА Новости, 06.11.2024
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09:35 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/mask-1982120908.html
Маск опубликовал фото, намекая, что может попасть в Белый дом
Маск опубликовал фото, намекая, что может попасть в Белый дом - РИА Новости, 06.11.2024
Маск опубликовал фото, намекая, что может попасть в Белый дом
Американский предприниматель Илон Маск на фоне публикаций СМИ о результатах президентских выборов в США опубликовал фотошоп-изображение себя, несущего раковину... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:35
2024-11-06T09:35
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на фоне публикаций СМИ о результатах президентских выборов в США опубликовал фотошоп-изображение себя, несущего раковину в Овальный кабинет. Изображение является отсылкой к 2022 году, когда на фоне сообщений о том, что он собирается купить Twitter (нынешнее название X), Маск посетил штаб-квартиру соцсети в Калифорнии и опубликовал видео, на котором входит в офис, неся в руках раковину. "Впустите эту раковину", - написал Маск к изображению, опубликованному в X. Используемое им выражение также может иметь иное значение и переводится, как "Примите это". Ранее телеканал NBC News сообщал, что у сторонников кандидата от демократов Камалы Харрис "похоронное" настроение на фоне публикаций СМИ о результатах президентских выборов в США. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Харрис не планирует выступать с речью перед сторонниками этой ночью. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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в мире, технологии, сша, калифорния, аризона, илон маск, камала харрис, дональд трамп, twitter, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Калифорния, Аризона, Илон Маск, Камала Харрис, Дональд Трамп, Twitter, Выборы президента США — 2024
Маск опубликовал фото, намекая, что может попасть в Белый дом

Маск опубликовал фотошоп-изображение себя, несущего раковину в Овальный кабинет

© Elon Musk/XПубликация в соцсети Илона Маска
Публикация в соцсети Илона Маска - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Elon Musk/X
Публикация в соцсети Илона Маска
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на фоне публикаций СМИ о результатах президентских выборов в США опубликовал фотошоп-изображение себя, несущего раковину в Овальный кабинет.
Изображение является отсылкой к 2022 году, когда на фоне сообщений о том, что он собирается купить Twitter (нынешнее название X), Маск посетил штаб-квартиру соцсети в Калифорнии и опубликовал видео, на котором входит в офис, неся в руках раковину.
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"Впустите эту раковину", - написал Маск к изображению, опубликованному в X. Используемое им выражение также может иметь иное значение и переводится, как "Примите это".
Ранее телеканал NBC News сообщал, что у сторонников кандидата от демократов Камалы Харрис "похоронное" настроение на фоне публикаций СМИ о результатах президентских выборов в США.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Харрис не планирует выступать с речью перед сторонниками этой ночью.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания.
 
В миреТехнологииСШАКалифорнияАризонаИлон МаскКамала ХаррисДональд ТрампTwitterВыборы президента США — 2024
 
 
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