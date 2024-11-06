Маск опубликовал фото, намекая, что может попасть в Белый дом
Маск опубликовал фотошоп-изображение себя, несущего раковину в Овальный кабинет
© Elon Musk/XПубликация в соцсети Илона Маска
© Elon Musk/X
Публикация в соцсети Илона Маска
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на фоне публикаций СМИ о результатах президентских выборов в США опубликовал фотошоп-изображение себя, несущего раковину в Овальный кабинет.
Изображение является отсылкой к 2022 году, когда на фоне сообщений о том, что он собирается купить Twitter (нынешнее название X), Маск посетил штаб-квартиру соцсети в Калифорнии и опубликовал видео, на котором входит в офис, неся в руках раковину.
"Впустите эту раковину", - написал Маск к изображению, опубликованному в X. Используемое им выражение также может иметь иное значение и переводится, как "Примите это".
Ранее телеканал NBC News сообщал, что у сторонников кандидата от демократов Камалы Харрис "похоронное" настроение на фоне публикаций СМИ о результатах президентских выборов в США.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Харрис не планирует выступать с речью перед сторонниками этой ночью.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания.