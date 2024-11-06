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Работу махачкалинского аэропорта приостановили до 12:30 - РИА Новости, 06.11.2024
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10:26 06.11.2024 (обновлено: 10:41 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/makhachkala-1982134670.html
Работу махачкалинского аэропорта приостановили до 12:30
Работу махачкалинского аэропорта приостановили до 12:30 - РИА Новости, 06.11.2024
Работу махачкалинского аэропорта приостановили до 12:30
Приостановка работы аэропорта Махачкалы продлена предварительно до 12.30 мск, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:26
2024-11-06T10:41
махачкала
сергей меликов
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Приостановка работы аэропорта Махачкалы продлена предварительно до 12.30 мск, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани."Продлили закрытие предварительно до 12.30", – сказал собеседник агентства.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Он добавил, что обстоятельства произошедшего выясняются, работает оперативный штаб.
https://ria.ru/20241105/belgorod-1981984753.html
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махачкала, сергей меликов, происшествия
Махачкала, Сергей Меликов, Происшествия
Работу махачкалинского аэропорта приостановили до 12:30

Работу аэропорта в Махачкале приостановили до 12:30 из-за атаки БПЛА на Каспийск

© iStock.com / HJBCАэропорт Махачкала
Аэропорт Махачкала - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© iStock.com / HJBC
Аэропорт Махачкала. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Приостановка работы аэропорта Махачкалы продлена предварительно до 12.30 мск, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани.
"Продлили закрытие предварительно до 12.30", – сказал собеседник агентства.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Он добавил, что обстоятельства произошедшего выясняются, работает оперативный штаб.
Место попадания БПЛА в жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Наиболее пострадавшая квартира пустовала в момент атаки дрона в Белгороде
5 ноября, 17:09
 
МахачкалаСергей МеликовПроисшествия
 
 
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