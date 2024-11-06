https://ria.ru/20241106/makhachkala-1982134670.html

Работу махачкалинского аэропорта приостановили до 12:30

Работу махачкалинского аэропорта приостановили до 12:30 - РИА Новости, 06.11.2024

Работу махачкалинского аэропорта приостановили до 12:30

Приостановка работы аэропорта Махачкалы продлена предварительно до 12.30 мск, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:26

2024-11-06T10:26

2024-11-06T10:41

махачкала

сергей меликов

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982129874_13:85:3383:1981_1920x0_80_0_0_cb16c9ad4a4fb65b5daf72f8fa10f72d.jpg

МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Приостановка работы аэропорта Махачкалы продлена предварительно до 12.30 мск, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани."Продлили закрытие предварительно до 12.30", – сказал собеседник агентства.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Он добавил, что обстоятельства произошедшего выясняются, работает оперативный штаб.

https://ria.ru/20241105/belgorod-1981984753.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махачкала, сергей меликов, происшествия