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Более 487 гектаров леса восстановили по нацпроекту в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 06.11.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
17:12 06.11.2024 (обновлено: 17:19 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/lesa-1982261296.html
Более 487 гектаров леса восстановили по нацпроекту в Карачаево-Черкесии
Более 487 гектаров леса восстановили по нацпроекту в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 06.11.2024
Более 487 гектаров леса восстановили по нацпроекту в Карачаево-Черкесии
Более 487 гектаров леса восстановили на территории Карачаево-Черкесской Республики в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология",... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:12
2024-11-06T17:19
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 487 гектаров леса восстановили на территории Карачаево-Черкесской Республики в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. "Только в этом году мы восстановили леса на площади порядка 130 гектаров, в том числе провели работы по естественному лесовосстановлению на площади более 119 гектаров, искусственному - двух гектаров и другие виды работ. Помимо этого, по традиции осуществили мероприятия по агротехническому уходу на площади более 34 гектаров", - написал Темрезов. Он отметил, что подспорьем для лесоводов республики стала спецтехника, обновление парка которой проводилось ежегодно. "Благодаря проекту, с 2019 года было закуплено более 40 единиц техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. В этом году мы оснастили лесопожарную службу республики еще на четыре единицы, тем самым обеспечили службу необходимой техникой в полном объеме", - написал глава региона. Особый вклад в восстановление и сохранение лесов внесли и сами жители Карачаево-Черкесии. Волонтеры, школьники, сотрудники организаций, предприятий и просто неравнодушные к природе региона граждане демонстрировали высокую явку и активность в различных экологических акциях и мероприятиях по посадке леса. Так, благодаря усилиям на территории республики в этом году появилось более 17 тысяч молодых деревьев. Также Темрезов отметил, что на этом работы по сохранению, восстановлению и охране лесов от пожаров не завершатся. Реализация федерального проекта "Сохранение лесов" продолжится и в будущем году, но уже в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие".
https://ria.ru/20241105/blagoustroystvo-1981958599.html
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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

Более 487 гектаров леса восстановили по нацпроекту в Карачаево-Черкесии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 487 гектаров леса восстановили на территории Карачаево-Черкесской Республики в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
"Только в этом году мы восстановили леса на площади порядка 130 гектаров, в том числе провели работы по естественному лесовосстановлению на площади более 119 гектаров, искусственному - двух гектаров и другие виды работ. Помимо этого, по традиции осуществили мероприятия по агротехническому уходу на площади более 34 гектаров", - написал Темрезов.
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Он отметил, что подспорьем для лесоводов республики стала спецтехника, обновление парка которой проводилось ежегодно.
"Благодаря проекту, с 2019 года было закуплено более 40 единиц техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. В этом году мы оснастили лесопожарную службу республики еще на четыре единицы, тем самым обеспечили службу необходимой техникой в полном объеме", - написал глава региона.
Особый вклад в восстановление и сохранение лесов внесли и сами жители Карачаево-Черкесии. Волонтеры, школьники, сотрудники организаций, предприятий и просто неравнодушные к природе региона граждане демонстрировали высокую явку и активность в различных экологических акциях и мероприятиях по посадке леса. Так, благодаря усилиям на территории республики в этом году появилось более 17 тысяч молодых деревьев.
Также Темрезов отметил, что на этом работы по сохранению, восстановлению и охране лесов от пожаров не завершатся. Реализация федерального проекта "Сохранение лесов" продолжится и в будущем году, но уже в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие".
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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