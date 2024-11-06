https://ria.ru/20241106/lesa-1982261296.html

Более 487 гектаров леса восстановили по нацпроекту в Карачаево-Черкесии

Более 487 гектаров леса восстановили по нацпроекту в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 06.11.2024

Более 487 гектаров леса восстановили по нацпроекту в Карачаево-Черкесии

Более 487 гектаров леса восстановили на территории Карачаево-Черкесской Республики в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология",... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:12

2024-11-06T17:12

2024-11-06T17:19

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 487 гектаров леса восстановили на территории Карачаево-Черкесской Республики в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. "Только в этом году мы восстановили леса на площади порядка 130 гектаров, в том числе провели работы по естественному лесовосстановлению на площади более 119 гектаров, искусственному - двух гектаров и другие виды работ. Помимо этого, по традиции осуществили мероприятия по агротехническому уходу на площади более 34 гектаров", - написал Темрезов. Он отметил, что подспорьем для лесоводов республики стала спецтехника, обновление парка которой проводилось ежегодно. "Благодаря проекту, с 2019 года было закуплено более 40 единиц техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. В этом году мы оснастили лесопожарную службу республики еще на четыре единицы, тем самым обеспечили службу необходимой техникой в полном объеме", - написал глава региона. Особый вклад в восстановление и сохранение лесов внесли и сами жители Карачаево-Черкесии. Волонтеры, школьники, сотрудники организаций, предприятий и просто неравнодушные к природе региона граждане демонстрировали высокую явку и активность в различных экологических акциях и мероприятиях по посадке леса. Так, благодаря усилиям на территории республики в этом году появилось более 17 тысяч молодых деревьев. Также Темрезов отметил, что на этом работы по сохранению, восстановлению и охране лесов от пожаров не завершатся. Реализация федерального проекта "Сохранение лесов" продолжится и в будущем году, но уже в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие".

https://ria.ru/20241105/blagoustroystvo-1981958599.html

https://ria.ru/20241030/razvitie-1980992649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)