https://ria.ru/20241106/ledokol-1982197983.html

Путин сообщил о строительстве кораблей класса ледокола "Чукотка"

Путин сообщил о строительстве кораблей класса ледокола "Чукотка" - РИА Новости, 06.11.2024

Путин сообщил о строительстве кораблей класса ледокола "Чукотка"

Президент России Владимир Путин заявил, что строятся еще два корабля такого же класса, как ледокол "Чукотка". РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:19

2024-11-06T14:19

2024-11-06T14:29

россия

владимир путин

балтийский завод

ооо "балтийский завод-судостроение"

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что строятся еще два корабля такого же класса, как ледокол "Чукотка"."Атомный ледокол "Чукотка" станет уже четвертым серийным ледоколом этого проекта. Это серийный, а до этого был еще один. Кроме того, на Балтийском заводе строятся еще два корабля такого же класса - "Якутия" и "Ленинград", - сказал Путин в ходе церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".Глава государства добавил, что в следующем году должен быть заложен ледокол "Сталинград" из этой же серии. Кроме того, на дальневосточной верфи "Звезда" строится самый мощный атомный ледокол нового поколения "Лидер".

https://ria.ru/20241106/putin-1982199687.html

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россия, владимир путин, балтийский завод, ооо "балтийский завод-судостроение"