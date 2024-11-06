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Путин сообщил о строительстве кораблей класса ледокола "Чукотка" - РИА Новости, 06.11.2024
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14:19 06.11.2024 (обновлено: 14:29 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ledokol-1982197983.html
Путин сообщил о строительстве кораблей класса ледокола "Чукотка"
Путин сообщил о строительстве кораблей класса ледокола "Чукотка" - РИА Новости, 06.11.2024
Путин сообщил о строительстве кораблей класса ледокола "Чукотка"
Президент России Владимир Путин заявил, что строятся еще два корабля такого же класса, как ледокол "Чукотка". РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:19
2024-11-06T14:29
россия
владимир путин
балтийский завод
ооо "балтийский завод-судостроение"
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что строятся еще два корабля такого же класса, как ледокол "Чукотка"."Атомный ледокол "Чукотка" станет уже четвертым серийным ледоколом этого проекта. Это серийный, а до этого был еще один. Кроме того, на Балтийском заводе строятся еще два корабля такого же класса - "Якутия" и "Ленинград", - сказал Путин в ходе церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".Глава государства добавил, что в следующем году должен быть заложен ледокол "Сталинград" из этой же серии. Кроме того, на дальневосточной верфи "Звезда" строится самый мощный атомный ледокол нового поколения "Лидер".
https://ria.ru/20241106/putin-1982199687.html
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россия, владимир путин, балтийский завод, ооо "балтийский завод-судостроение"
Россия, Владимир Путин, Балтийский завод, ООО "Балтийский завод-судостроение"
Путин сообщил о строительстве кораблей класса ледокола "Чукотка"

Путин сообщил о строительстве еще двух кораблей класса ледокола "Чукотка"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что строятся еще два корабля такого же класса, как ледокол "Чукотка".
"Атомный ледокол "Чукотка" станет уже четвертым серийным ледоколом этого проекта. Это серийный, а до этого был еще один. Кроме того, на Балтийском заводе строятся еще два корабля такого же класса - "Якутия" и "Ленинград", - сказал Путин в ходе церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".
Глава государства добавил, что в следующем году должен быть заложен ледокол "Сталинград" из этой же серии. Кроме того, на дальневосточной верфи "Звезда" строится самый мощный атомный ледокол нового поколения "Лидер".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Путин предложил подумать над тарифами на ледокольную проводку грузов
Вчера, 14:24
 
РоссияВладимир ПутинБалтийский заводООО "Балтийский завод-судостроение"
 
 
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