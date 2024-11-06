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Лавров посетит Казахстан с двухдневным визитом - РИА Новости, 06.11.2024
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00:09 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/lavrov-1982054725.html
Лавров посетит Казахстан с двухдневным визитом
Лавров посетит Казахстан с двухдневным визитом - РИА Новости, 06.11.2024
Лавров посетит Казахстан с двухдневным визитом
Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду отправится с двухдневным визитом в Казахстан, где у него запланированы переговоры с заместителем премьера страны, министром... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:09
2024-11-06T00:09
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду отправится с двухдневным визитом в Казахстан, где у него запланированы переговоры с заместителем премьера страны, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, основное внимание в ходе переговоров планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. В июле Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре этого года. Токаев предложил российскому лидеру совместить визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что на переговорах министры также затронут как актуальную двустороннюю повестку дня, так и международные вопросы, рассмотрят взаимодействие в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС. Кроме того, в Астане Лавров проведет встречу с преподавательским составом и студентами одного из вузов казахстанской столицы. Визит Лаврова проходит спустя месяц после республиканского референдума в Казахстане по строительству первой атомной электростанции, который состоялся шестого октября. По данным ЦИК, проект поддержали 71,12% избирателей. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируют возвести к 2035 году на побережье озера Балхаш в селе Улькен, с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. Казахстанский эксперт в области энергетики Петр Своик, в частности, выражал уверенность, что ядерный реактор на первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане будет на 99% российским. В беседе с РИА новости он рассказал, что надежная и эффективная конструкция ядерного реактора "Росатома" не является единственной тому предпосылкой. По его словам, предложение о строительстве атомной электростанции в Казахстане исходило именно от России.
https://ria.ru/20241011/matvienko-1977568705.html
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в мире, казахстан, россия, астана, сергей лавров, мурат нуртлеу, одкб, евразийский экономический союз
В мире, Казахстан, Россия, Астана, Сергей Лавров, Мурат Нуртлеу, ОДКБ, Евразийский экономический союз
Лавров посетит Казахстан с двухдневным визитом

Лавров в среду отправится с двухдневным визитом в Казахстан

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду отправится с двухдневным визитом в Казахстан, где у него запланированы переговоры с заместителем премьера страны, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, основное внимание в ходе переговоров планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. В июле Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре этого года. Токаев предложил российскому лидеру совместить визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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Ожидается, что на переговорах министры также затронут как актуальную двустороннюю повестку дня, так и международные вопросы, рассмотрят взаимодействие в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.
Кроме того, в Астане Лавров проведет встречу с преподавательским составом и студентами одного из вузов казахстанской столицы.
Визит Лаврова проходит спустя месяц после республиканского референдума в Казахстане по строительству первой атомной электростанции, который состоялся шестого октября. По данным ЦИК, проект поддержали 71,12% избирателей. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируют возвести к 2035 году на побережье озера Балхаш в селе Улькен, с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF.
Казахстанский эксперт в области энергетики Петр Своик, в частности, выражал уверенность, что ядерный реактор на первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане будет на 99% российским. В беседе с РИА новости он рассказал, что надежная и эффективная конструкция ядерного реактора "Росатома" не является единственной тому предпосылкой. По его словам, предложение о строительстве атомной электростанции в Казахстане исходило именно от России.
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В миреКазахстанРоссияАстанаСергей ЛавровМурат НуртлеуОДКБЕвразийский экономический союз
 
 
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