https://ria.ru/20241106/kndr-1982127366.html

КНДР может восстановить диалог с США при Трампе, считает экс-дипломат

КНДР может восстановить диалог с США при Трампе, считает экс-дипломат - РИА Новости, 06.11.2024

КНДР может восстановить диалог с США при Трампе, считает экс-дипломат

Бывший северокорейский дипломат, перебежавший в Южную Корею, Ри Иль Гю заявил в среду, что при возвращении Дональда Трампа на пост президента США КНДР может... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:56

2024-11-06T09:56

2024-11-06T09:56

в мире

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пхеньян

вашингтон (штат)

дональд трамп

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СЕУЛ, 6 ноя – РИА Новости. Бывший северокорейский дипломат, перебежавший в Южную Корею, Ри Иль Гю заявил в среду, что при возвращении Дональда Трампа на пост президента США КНДР может предпринять шаги к восстановлению диалога с Вашингтоном, чтобы добиться частичного снятия санкций, сообщает агентство Рёнхап. Ри Иль Гю, ранее занимавший должность советника по политическим вопросам посольства КНДР на Кубе, высказал это мнение на форуме в Сеуле. По его словам, если Трамп вернется в Белый дом, Пхеньян может пересмотреть свою дипломатическую политику и попытаться нормализовать отношения с США. "Если бывший президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом, Северная Корея будет стремиться к установлению дипломатических отношений с США и добиваться частичного ослабления санкций", – заявил Ри Иль Гю. По его мнению, минимальные требования Пхеньяна могут включать не только дипломатическое признание, но и частичное снятие ограничений, введенных против страны. Но США вряд ли пойдут на такие уступки без ответных шагов со стороны Пхеньяна, поскольку вопрос денуклеаризации останется ключевым в двусторонних отношениях. Он добавил, что даже в случае победы республиканцев Вашингтон "может все еще настаивать" на полной и необратимой денуклеаризации КНДР. По его словам, КНДР, "скорее всего, будет сопротивляться, стремясь вместо этого к сокращению ядерных вооружений". Кроме того, дипломат отметил, что компромисс, предусматривающий замораживание ядерной программы, мог бы стать приемлемым как для Пхеньяна, так и Трампа, который, возможно, готов рассмотреть такой вариант как "политическое достижение". Касательно отношений между КНДР и Россией бывший дипломат заявил, что они укрепились на фоне украинского конфликта.

https://ria.ru/20240724/kndr-1961597393.html

https://ria.ru/20240628/tramp-1956241638.html

сша

пхеньян

вашингтон (штат)

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в мире, сша, пхеньян, вашингтон (штат), дональд трамп