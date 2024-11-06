https://ria.ru/20241106/khezbolla-1982323401.html

"Хезболла" атаковала военную базу в Израиле

"Хезболла" атаковала военную базу в Израиле - РИА Новости, 06.11.2024

"Хезболла" атаковала военную базу в Израиле

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали израильскую военную базу Билу к югу от Тель-Авива и базу ВМС Израиля в Хайфе, сообщается в заявлении... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T23:25

2024-11-06T23:25

2024-11-06T23:25

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали израильскую военную базу Билу к югу от Тель-Авива и базу ВМС Израиля в Хайфе, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления впервые атаковали дронами военную базу Билу 98-й дивизии армии враждебного Израиля, расположенную к югу от Тель-Авива", - написано в заявлении. В пресс-службе отмечается, что в ходе атаки цели были поражены. Также в среду впервые ливанское сопротивление нанесло удар группой беспилотников по базе ВМС Израиля в Хайфе. Всего в течение суток движение "Хезболлах" заявило о проведении 32-х боевых операций против армии Израиля, в том числе были атакованы места скопления живой силы на разных участках ливано-израильской границы. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241105/khezbolla-1982012197.html

https://ria.ru/20241105/izrail-1981884276.html

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в мире, израиль, хайфа, тель-авив, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан