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"Хезболла" атаковала военную базу в Израиле - РИА Новости, 06.11.2024
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23:25 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/khezbolla-1982323401.html
"Хезболла" атаковала военную базу в Израиле
"Хезболла" атаковала военную базу в Израиле - РИА Новости, 06.11.2024
"Хезболла" атаковала военную базу в Израиле
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали израильскую военную базу Билу к югу от Тель-Авива и базу ВМС Израиля в Хайфе, сообщается в заявлении... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T23:25
2024-11-06T23:25
в мире
израиль
хайфа
тель-авив
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
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БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали израильскую военную базу Билу к югу от Тель-Авива и базу ВМС Израиля в Хайфе, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления впервые атаковали дронами военную базу Билу 98-й дивизии армии враждебного Израиля, расположенную к югу от Тель-Авива", - написано в заявлении. В пресс-службе отмечается, что в ходе атаки цели были поражены. Также в среду впервые ливанское сопротивление нанесло удар группой беспилотников по базе ВМС Израиля в Хайфе. Всего в течение суток движение "Хезболлах" заявило о проведении 32-х боевых операций против армии Израиля, в том числе были атакованы места скопления живой силы на разных участках ливано-израильской границы. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241105/khezbolla-1982012197.html
https://ria.ru/20241105/izrail-1981884276.html
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в мире, израиль, хайфа, тель-авив, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
В мире, Израиль, Хайфа, Тель-Авив, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
"Хезболла" атаковала военную базу в Израиле

"Хезболла" атаковала военную базу и базу ВМС в Израиле

© Фото : предоставлено пресс-слубой ливанского движения "Хезболлах"Флаг "Хезболлы"
Флаг Хезболлы - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-слубой ливанского движения "Хезболлах"
Флаг "Хезболлы". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали израильскую военную базу Билу к югу от Тель-Авива и базу ВМС Израиля в Хайфе, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления впервые атаковали дронами военную базу Билу 98-й дивизии армии враждебного Израиля, расположенную к югу от Тель-Авива", - написано в заявлении. В пресс-службе отмечается, что в ходе атаки цели были поражены.
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Также в среду впервые ливанское сопротивление нанесло удар группой беспилотников по базе ВМС Израиля в Хайфе.
Всего в течение суток движение "Хезболлах" заявило о проведении 32-х боевых операций против армии Израиля, в том числе были атакованы места скопления живой силы на разных участках ливано-израильской границы.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреИзраильХайфаТель-АвивХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Ливан
 
 
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