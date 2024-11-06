"Хезболла" атаковала военную базу в Израиле
"Хезболла" атаковала военную базу и базу ВМС в Израиле
© Фото : предоставлено пресс-слубой ливанского движения "Хезболлах"Флаг "Хезболлы"
© Фото : предоставлено пресс-слубой ливанского движения "Хезболлах"
Флаг "Хезболлы". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали израильскую военную базу Билу к югу от Тель-Авива и базу ВМС Израиля в Хайфе, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления впервые атаковали дронами военную базу Билу 98-й дивизии армии враждебного Израиля, расположенную к югу от Тель-Авива", - написано в заявлении. В пресс-службе отмечается, что в ходе атаки цели были поражены.
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Также в среду впервые ливанское сопротивление нанесло удар группой беспилотников по базе ВМС Израиля в Хайфе.
Всего в течение суток движение "Хезболлах" заявило о проведении 32-х боевых операций против армии Израиля, в том числе были атакованы места скопления живой силы на разных участках ливано-израильской границы.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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