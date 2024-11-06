https://ria.ru/20241106/igrushki-1982299091.html

Путин поручил провести конкурс российских детских игрушек

Путин поручил провести конкурс российских детских игрушек - РИА Новости, 06.11.2024

Путин поручил провести конкурс российских детских игрушек

В ближайшее время по поручению президента России Владимира Путина будет запущен конкурс российских детских игрушек, сообщил первый заместитель администрации... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T19:23

2024-11-06T19:23

2024-11-06T19:23

общество

технологии

россия

сергей кириенко

владимир путин

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В ближайшее время по поручению президента России Владимира Путина будет запущен конкурс российских детских игрушек, сообщил первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко. "Президент дал такое поручение, конкурс (детских игрушек - ред.) в ближайшее время запускается. Уже понятно, что будет несколько направлений: игрушка, настольная игра, конструктор, мультипликационный персонаж", - сказал Кириенко журналистам на площадке федерального просветительского марафона "Знание.Первые". Первый заместитель администрации президента РФ особо подчеркнул, что сегодня магазины детских товаров переполнены игрушками зарубежных производителей, персонажами западных фильмов и мультфильмов. "Плохо, что нет альтернативы. То, что наши западные коллеги грамотно продвигают свои культурные ценности, своих героев, - молодцы. Надо у них этому поучиться. Но нам надо научиться продвигать своих героев, тем более в России своя уникальная культура, традиция", - заявил он. В конкурсе сможет принять участие любой человек, по каждому из направлений будет минимум пять победителей. Кроме того, игрушки всех победителей будут массово произведены и распространены по стране.

https://ria.ru/20240812/nauka-1965167316.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, сергей кириенко, владимир путин