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Путин поручил провести конкурс российских детских игрушек - РИА Новости, 06.11.2024
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19:23 06.11.2024
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Путин поручил провести конкурс российских детских игрушек
Путин поручил провести конкурс российских детских игрушек - РИА Новости, 06.11.2024
Путин поручил провести конкурс российских детских игрушек
В ближайшее время по поручению президента России Владимира Путина будет запущен конкурс российских детских игрушек, сообщил первый заместитель администрации... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T19:23
2024-11-06T19:23
общество
технологии
россия
сергей кириенко
владимир путин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В ближайшее время по поручению президента России Владимира Путина будет запущен конкурс российских детских игрушек, сообщил первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко. "Президент дал такое поручение, конкурс (детских игрушек - ред.) в ближайшее время запускается. Уже понятно, что будет несколько направлений: игрушка, настольная игра, конструктор, мультипликационный персонаж", - сказал Кириенко журналистам на площадке федерального просветительского марафона "Знание.Первые". Первый заместитель администрации президента РФ особо подчеркнул, что сегодня магазины детских товаров переполнены игрушками зарубежных производителей, персонажами западных фильмов и мультфильмов. "Плохо, что нет альтернативы. То, что наши западные коллеги грамотно продвигают свои культурные ценности, своих героев, - молодцы. Надо у них этому поучиться. Но нам надо научиться продвигать своих героев, тем более в России своя уникальная культура, традиция", - заявил он. В конкурсе сможет принять участие любой человек, по каждому из направлений будет минимум пять победителей. Кроме того, игрушки всех победителей будут массово произведены и распространены по стране.
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общество, технологии, россия, сергей кириенко, владимир путин
Общество, Технологии, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Путин поручил провести конкурс российских детских игрушек

Кириенко: по поручению Путина будет запущен конкурс российских детских игрушек

© Fotolia / vetre Детские игрушки
Детские игрушки - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Fotolia / vetre
Детские игрушки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В ближайшее время по поручению президента России Владимира Путина будет запущен конкурс российских детских игрушек, сообщил первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.
«
"Президент дал такое поручение, конкурс (детских игрушек - ред.) в ближайшее время запускается. Уже понятно, что будет несколько направлений: игрушка, настольная игра, конструктор, мультипликационный персонаж", - сказал Кириенко журналистам на площадке федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
Первый заместитель администрации президента РФ особо подчеркнул, что сегодня магазины детских товаров переполнены игрушками зарубежных производителей, персонажами западных фильмов и мультфильмов.
«
"Плохо, что нет альтернативы. То, что наши западные коллеги грамотно продвигают свои культурные ценности, своих героев, - молодцы. Надо у них этому поучиться. Но нам надо научиться продвигать своих героев, тем более в России своя уникальная культура, традиция", - заявил он.
В конкурсе сможет принять участие любой человек, по каждому из направлений будет минимум пять победителей. Кроме того, игрушки всех победителей будут массово произведены и распространены по стране.
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ОбществоТехнологииРоссияСергей КириенкоВладимир Путин
 
 
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