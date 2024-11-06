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Гросси намерен в ближайшее время посетить Иран - РИА Новости, 06.11.2024
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15:46 06.11.2024 (обновлено: 16:11 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/grossi-1982226634.html
Гросси намерен в ближайшее время посетить Иран
Гросси намерен в ближайшее время посетить Иран - РИА Новости, 06.11.2024
Гросси намерен в ближайшее время посетить Иран
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Иран. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:46
2024-11-06T16:11
иран
магатэ
рафаэль гросси
в мире
россия
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сша
казем джалали
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Иран."Мы уже обсуждаем с нашими коллегами из Ирана. Я посещу страну в ближайшее время", - сказал Гросси журналистам на пресс-конференции в Риме, в которой также участвовал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин. Общение с прессой транслировалось на официальном Youtube-канале итальянского МИД.Как ранее заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали, деятельность Ирана в сфере атома осуществляется в рамках правил и под наблюдением МАГАТЭ, ядерный вопрос исламской республики может быть решен, если крупные державы не будут предъявлять завышенных требований.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20241031/iran-1981031424.html
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иран, магатэ, рафаэль гросси, в мире, россия, дональд трамп, сша, казем джалали
Иран, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, В мире, Россия, Дональд Трамп, США, Казем Джалали
Гросси намерен в ближайшее время посетить Иран

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Иран

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Иран.
«
"Мы уже обсуждаем с нашими коллегами из Ирана. Я посещу страну в ближайшее время", - сказал Гросси журналистам на пресс-конференции в Риме, в которой также участвовал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин. Общение с прессой транслировалось на официальном Youtube-канале итальянского МИД.
Как ранее заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали, деятельность Ирана в сфере атома осуществляется в рамках правил и под наблюдением МАГАТЭ, ядерный вопрос исламской республики может быть решен, если крупные державы не будут предъявлять завышенных требований.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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ИранМАГАТЭРафаэль ГроссиВ миреРоссияДональд ТрампСШАКазем Джалали
 
 
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