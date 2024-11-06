https://ria.ru/20241106/grossi-1982226634.html

Гросси намерен в ближайшее время посетить Иран

Гросси намерен в ближайшее время посетить Иран - РИА Новости, 06.11.2024

Гросси намерен в ближайшее время посетить Иран

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Иран. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:46

2024-11-06T15:46

2024-11-06T16:11

иран

магатэ

рафаэль гросси

в мире

россия

дональд трамп

сша

казем джалали

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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Иран."Мы уже обсуждаем с нашими коллегами из Ирана. Я посещу страну в ближайшее время", - сказал Гросси журналистам на пресс-конференции в Риме, в которой также участвовал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин. Общение с прессой транслировалось на официальном Youtube-канале итальянского МИД.Как ранее заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали, деятельность Ирана в сфере атома осуществляется в рамках правил и под наблюдением МАГАТЭ, ядерный вопрос исламской республики может быть решен, если крупные державы не будут предъявлять завышенных требований.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, магатэ, рафаэль гросси, в мире, россия, дональд трамп, сша, казем джалали