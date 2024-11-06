Гросси намерен в ближайшее время посетить Иран
Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Иран
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Иран.
«
"Мы уже обсуждаем с нашими коллегами из Ирана. Я посещу страну в ближайшее время", - сказал Гросси журналистам на пресс-конференции в Риме, в которой также участвовал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин. Общение с прессой транслировалось на официальном Youtube-канале итальянского МИД.
Как ранее заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали, деятельность Ирана в сфере атома осуществляется в рамках правил и под наблюдением МАГАТЭ, ядерный вопрос исламской республики может быть решен, если крупные державы не будут предъявлять завышенных требований.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.