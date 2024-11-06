Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи участников уже зарегистрировалось на форум "Россия-Китай" - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/forum-1982268868.html
Более тысячи участников уже зарегистрировалось на форум "Россия-Китай"
Более тысячи участников уже зарегистрировалось на форум "Россия-Китай" - РИА Новости, 06.11.2024
Более тысячи участников уже зарегистрировалось на форум "Россия-Китай"
С 13 по 15 ноября 2024 года в Международном выставочном центре "Казань Экспо" пройдет II Международный форум "Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество:... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:36
2024-11-06T17:36
казань
россия
китай
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982268626_0:72:3384:1976_1920x0_80_0_0_0b11eae1985762f3f41449889c80c5fb.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. С 13 по 15 ноября 2024 года в Международном выставочном центре "Казань Экспо" пройдет II Международный форум "Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество: РОСТКИ"; на сегодняшний день на него зарегистрировалось более одной тысячи участников, сообщили в оргкомитете форума. Российско-китайский форум зарекомендовал себя как одно из крупнейших международных событий для развития экономического сотрудничества между субъектами Российской Федерации и провинциями Китайской Народной Республики. Особым событием форума станет пленарное заседание "Россия и Китай в глобальной экономической игре". В рамках заседания обсудят вопросы развития и укрепления экономического взаимодействия, векторы которого были заданы лидерами двух стран. Важными темами дискуссии станут общемировые тенденции рынка и позиции России и Китая, а также новые перспективы и точки взаимоотношений, которые открывает нам глобальная повестка, говорится в сообщении. Форум может стать дополнительным шагом в развитии основных сфер сотрудничества не только между Россией и Китаем, но и между другими странами. Регистрацию уже прошли делегаты из 41 субъекта РФ, 21 провинции КНР, а также шесть других зарубежных государств – Бразилии, Киргизской Республики, ОАЭ, Сенегала, Республик Таджикистан и Узбекистан. Среди участников заявлено руководство Союза промышленности и торговли города Чанчунь провинции Цзилинь КНР, комитета КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Постоянного комитета Собрания народных представителей города Чунцинь, городского комитета партии города Дачжоу провинции Сычуань КНР, а также Народного политического консультативного совета города Чанша провинции Хунань КНР. В форуме примут участие делегации Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Кировской областей, Республик Коми и Удмуртия, а также руководство других субъектов России, добавили в оргкомитете.
https://ria.ru/20241030/rossiya-1980958392.html
https://ria.ru/20241027/kitaj-1980332735.html
казань
россия
китай
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982268626_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_965e4401b27a8bee5f897500a333e276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, россия, китай, бразилия
Казань, Россия, Китай, Бразилия

Более тысячи участников уже зарегистрировалось на форум "Россия-Китай"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники международного бизнес-форума "Ростки" в международном выставочном центре "Казань Экспо"
Участники международного бизнес-форума Ростки в международном выставочном центре Казань Экспо - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Участники международного бизнес-форума "Ростки" в международном выставочном центре "Казань Экспо". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. С 13 по 15 ноября 2024 года в Международном выставочном центре "Казань Экспо" пройдет II Международный форум "Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество: РОСТКИ"; на сегодняшний день на него зарегистрировалось более одной тысячи участников, сообщили в оргкомитете форума.
Российско-китайский форум зарекомендовал себя как одно из крупнейших международных событий для развития экономического сотрудничества между субъектами Российской Федерации и провинциями Китайской Народной Республики.
Здание министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Россия, Китай и Монголия создадут межгосударственный туристический маршрут
30 октября, 16:43
Особым событием форума станет пленарное заседание "Россия и Китай в глобальной экономической игре". В рамках заседания обсудят вопросы развития и укрепления экономического взаимодействия, векторы которого были заданы лидерами двух стран. Важными темами дискуссии станут общемировые тенденции рынка и позиции России и Китая, а также новые перспективы и точки взаимоотношений, которые открывает нам глобальная повестка, говорится в сообщении.
Форум может стать дополнительным шагом в развитии основных сфер сотрудничества не только между Россией и Китаем, но и между другими странами. Регистрацию уже прошли делегаты из 41 субъекта РФ, 21 провинции КНР, а также шесть других зарубежных государств – Бразилии, Киргизской Республики, ОАЭ, Сенегала, Республик Таджикистан и Узбекистан.
Среди участников заявлено руководство Союза промышленности и торговли города Чанчунь провинции Цзилинь КНР, комитета КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Постоянного комитета Собрания народных представителей города Чунцинь, городского комитета партии города Дачжоу провинции Сычуань КНР, а также Народного политического консультативного совета города Чанша провинции Хунань КНР.
В форуме примут участие делегации Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Кировской областей, Республик Коми и Удмуртия, а также руководство других субъектов России, добавили в оргкомитете.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
В Китае оценили влияние санкций на развитие торговли с Россией
27 октября, 10:03
 
КазаньРоссияКитайБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала