Более тысячи участников уже зарегистрировалось на форум "Россия-Китай"
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники международного бизнес-форума "Ростки" в международном выставочном центре "Казань Экспо"
Участники международного бизнес-форума "Ростки" в международном выставочном центре "Казань Экспо". Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. С 13 по 15 ноября 2024 года в Международном выставочном центре "Казань Экспо" пройдет II Международный форум "Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество: РОСТКИ"; на сегодняшний день на него зарегистрировалось более одной тысячи участников, сообщили в оргкомитете форума.
Российско-китайский форум зарекомендовал себя как одно из крупнейших международных событий для развития экономического сотрудничества между субъектами Российской Федерации и провинциями Китайской Народной Республики.
Особым событием форума станет пленарное заседание "Россия и Китай в глобальной экономической игре". В рамках заседания обсудят вопросы развития и укрепления экономического взаимодействия, векторы которого были заданы лидерами двух стран. Важными темами дискуссии станут общемировые тенденции рынка и позиции России и Китая, а также новые перспективы и точки взаимоотношений, которые открывает нам глобальная повестка, говорится в сообщении.
Форум может стать дополнительным шагом в развитии основных сфер сотрудничества не только между Россией и Китаем, но и между другими странами. Регистрацию уже прошли делегаты из 41 субъекта РФ, 21 провинции КНР, а также шесть других зарубежных государств – Бразилии, Киргизской Республики, ОАЭ, Сенегала, Республик Таджикистан и Узбекистан.
Среди участников заявлено руководство Союза промышленности и торговли города Чанчунь провинции Цзилинь КНР, комитета КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Постоянного комитета Собрания народных представителей города Чунцинь, городского комитета партии города Дачжоу провинции Сычуань КНР, а также Народного политического консультативного совета города Чанша провинции Хунань КНР.
В форуме примут участие делегации Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Кировской областей, Республик Коми и Удмуртия, а также руководство других субъектов России, добавили в оргкомитете.
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