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СМИ раскрыли, что Украина применит в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024
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11:45 06.11.2024 (обновлено: 15:01 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/forbes-1982160021.html
СМИ раскрыли, что Украина применит в Курской области
СМИ раскрыли, что Украина применит в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ раскрыли, что Украина применит в Курской области
Украинские военные применят новые бронемашины Stryker против российских сил в Курской области, пишет обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:45
2024-11-06T15:01
в мире
технологии
курская область
сша
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
forbes
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские военные применят новые бронемашины Stryker против российских сил в Курской области, пишет обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes."Неизвестно, как быстро новые БМП Stryker прибудут на Украину. Но очевидно, что украинцы будут делать с этими бронемашинами", — говорится в материале.Как указал Экс, США в начале ноября объявили о передаче ВСУ 212 единиц БМП Stryker. Он предположил, что украинцы могут снабдить этой бронетехникой свои бригады в Курской области с целью подготовки к отражению контрнаступления российских военных.Министерство обороны России 1 ноября сообщало, что ВСУ за неделю потеряли свыше 2810 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на Харьковском направлении. Потери ВСУ составили свыше 2810 военнослужащих, три танка, восемь боевых машин пехоты, в том числе CV90 шведского производства, бронетранспортер Stryker производства США и 59 других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20241105/general-1981958445.html
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РИА Новости
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в мире, технологии, курская область, сша, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), forbes
В мире, Технологии, Курская область, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Forbes
СМИ раскрыли, что Украина применит в Курской области

Forbes: ВСУ применят БМП Stryker при наступлении ВС России в Курской области

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские бронетранспортеры. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские военные применят новые бронемашины Stryker против российских сил в Курской области, пишет обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes.
«
"Неизвестно, как быстро новые БМП Stryker прибудут на Украину. Но очевидно, что украинцы будут делать с этими бронемашинами", — говорится в материале.
Как указал Экс, США в начале ноября объявили о передаче ВСУ 212 единиц БМП Stryker. Он предположил, что украинцы могут снабдить этой бронетехникой свои бригады в Курской области с целью подготовки к отражению контрнаступления российских военных.
Министерство обороны России 1 ноября сообщало, что ВСУ за неделю потеряли свыше 2810 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на Харьковском направлении. Потери ВСУ составили свыше 2810 военнослужащих, три танка, восемь боевых машин пехоты, в том числе CV90 шведского производства, бронетранспортер Stryker производства США и 59 других боевых бронированных машин.
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В миреТехнологииКурская областьСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Forbes
 
 
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