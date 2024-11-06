https://ria.ru/20241106/forbes-1982160021.html

СМИ раскрыли, что Украина применит в Курской области

СМИ раскрыли, что Украина применит в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ раскрыли, что Украина применит в Курской области

Украинские военные применят новые бронемашины Stryker против российских сил в Курской области, пишет обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:45

2024-11-06T11:45

2024-11-06T15:01

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министерство обороны рф (минобороны рф)

forbes

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские военные применят новые бронемашины Stryker против российских сил в Курской области, пишет обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes."Неизвестно, как быстро новые БМП Stryker прибудут на Украину. Но очевидно, что украинцы будут делать с этими бронемашинами", — говорится в материале.Как указал Экс, США в начале ноября объявили о передаче ВСУ 212 единиц БМП Stryker. Он предположил, что украинцы могут снабдить этой бронетехникой свои бригады в Курской области с целью подготовки к отражению контрнаступления российских военных.Министерство обороны России 1 ноября сообщало, что ВСУ за неделю потеряли свыше 2810 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на Харьковском направлении. Потери ВСУ составили свыше 2810 военнослужащих, три танка, восемь боевых машин пехоты, в том числе CV90 шведского производства, бронетранспортер Stryker производства США и 59 других боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20241105/general-1981958445.html

курская область

сша

украина

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в мире, технологии, курская область, сша, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), forbes