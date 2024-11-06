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Фадеев назвал выбор одежды женщинами в России культурным и политическим - РИА Новости, 06.11.2024
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17:31 06.11.2024 (обновлено: 20:16 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/fadeev-1982267602.html
Фадеев назвал выбор одежды женщинами в России культурным и политическим
Фадеев назвал выбор одежды женщинами в России культурным и политическим - РИА Новости, 06.11.2024
Фадеев назвал выбор одежды женщинами в России культурным и политическим
Выбор одежды женщинами в России является культурным, нравственным и политическим, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:31
2024-11-06T20:16
россия
валерий фадеев
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Выбор одежды женщинами в России является культурным, нравственным и политическим, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на открытии в Совфеде этнографической выставки "Традиционные женские образы России".&quot;Нашу традицию мы видим здесь, традицию многих народов России, которые здесь жили столетиями, тысячелетиями. Вот наша традиция. &lt;…&gt; Это выбор. &lt;…&gt; Выбор культурный, выбор нравственный, выбор, если хотите, политический&quot;, — отметил он.Глава СПЧ задался вопросом, нужна ли российскому обществу женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или же жителям страны нужна собственная традиция и собственные красивые и роскошные одежды. По его словам, открывшаяся в Совфеде выставка, демонстрирующая прекрасные национальные наряды народов России, "убедительно показывает, какой выбор правильный".Фадеев отметил, что именно народное творчество лежит в основе любой культуры, любого искусства, даже самого высокого, в основе общественной работы и политической системы.
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россия, валерий фадеев, совет федерации рф
Россия, Валерий Фадеев, Совет Федерации РФ
Фадеев назвал выбор одежды женщинами в России культурным и политическим

Глава СПЧ Фадеев задался вопросом о традиции укутывания женщин в темную одежду

© Фото : Совет Федерации/TelegramЭтнографическая выставка "Традиционные женские образы России" в Совете Федерации
Этнографическая выставка Традиционные женские образы России в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Совет Федерации/Telegram
Этнографическая выставка "Традиционные женские образы России" в Совете Федерации
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Выбор одежды женщинами в России является культурным, нравственным и политическим, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на открытии в Совфеде этнографической выставки "Традиционные женские образы России".
«

"Нашу традицию мы видим здесь, традицию многих народов России, которые здесь жили столетиями, тысячелетиями. Вот наша традиция. <…> Это выбор. <…> Выбор культурный, выбор нравственный, выбор, если хотите, политический", — отметил он.

Глава СПЧ задался вопросом, нужна ли российскому обществу женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или же жителям страны нужна собственная традиция и собственные красивые и роскошные одежды. По его словам, открывшаяся в Совфеде выставка, демонстрирующая прекрасные национальные наряды народов России, "убедительно показывает, какой выбор правильный".
Фадеев отметил, что именно народное творчество лежит в основе любой культуры, любого искусства, даже самого высокого, в основе общественной работы и политической системы.
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