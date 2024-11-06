https://ria.ru/20241106/fadeev-1982267602.html

Фадеев назвал выбор одежды женщинами в России культурным и политическим

Фадеев назвал выбор одежды женщинами в России культурным и политическим - РИА Новости, 06.11.2024

Фадеев назвал выбор одежды женщинами в России культурным и политическим

Выбор одежды женщинами в России является культурным, нравственным и политическим, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:31

2024-11-06T17:31

2024-11-06T20:16

россия

валерий фадеев

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Выбор одежды женщинами в России является культурным, нравственным и политическим, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на открытии в Совфеде этнографической выставки "Традиционные женские образы России"."Нашу традицию мы видим здесь, традицию многих народов России, которые здесь жили столетиями, тысячелетиями. Вот наша традиция. <…> Это выбор. <…> Выбор культурный, выбор нравственный, выбор, если хотите, политический", — отметил он.Глава СПЧ задался вопросом, нужна ли российскому обществу женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или же жителям страны нужна собственная традиция и собственные красивые и роскошные одежды. По его словам, открывшаяся в Совфеде выставка, демонстрирующая прекрасные национальные наряды народов России, "убедительно показывает, какой выбор правильный".Фадеев отметил, что именно народное творчество лежит в основе любой культуры, любого искусства, даже самого высокого, в основе общественной работы и политической системы.

https://ria.ru/20240521/nikab-1947324578.html

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россия, валерий фадеев, совет федерации рф