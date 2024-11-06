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В Дагестане возбудили дело о возведении самостроя у водопада - РИА Новости, 06.11.2024
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19:30 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/dagestan-1982299844.html
В Дагестане возбудили дело о возведении самостроя у водопада
В Дагестане возбудили дело о возведении самостроя у водопада - РИА Новости, 06.11.2024
В Дагестане возбудили дело о возведении самостроя у водопада
Уголовное дело возбуждено против начальника отдела в администрации Табасаранского района Дагестана за выдачу знакомому разрешения на строительство уже... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T19:30
2024-11-06T19:30
происшествия
табасаранский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против начальника отдела в администрации Табасаранского района Дагестана за выдачу знакомому разрешения на строительство уже возведенного возле водопада самовольного строения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района по факту превышения должностных полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", – говорится в сообщении. По данным следствия, чиновник знал, что на земельном участке в селе Ханаг Табасаранского района его знакомый возвел самовольное строение в границах природного памятника "Ханагский водопад", включенного в перечень особо охраняемых природных объектов. Тем не менее он в 2022 году подготовил и утвердил градостроительный план участка, после чего незаконно выдал знакомому разрешение на строительство уже существующего самовольного строения. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, речь идет о трехэтажной гостинице.
https://ria.ru/20241031/dagestan-1981185772.html
https://ria.ru/20241022/delo-1979264326.html
табасаранский район
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происшествия, табасаранский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Табасаранский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане возбудили дело о возведении самостроя у водопада

В Дагестане возбудили дело за выдачу разрешения на самострой у водопада

© Fotolia / andranik123Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Fotolia / andranik123
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против начальника отдела в администрации Табасаранского района Дагестана за выдачу знакомому разрешения на строительство уже возведенного возле водопада самовольного строения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района по факту превышения должностных полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", – говорится в сообщении.
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По данным следствия, чиновник знал, что на земельном участке в селе Ханаг Табасаранского района его знакомый возвел самовольное строение в границах природного памятника "Ханагский водопад", включенного в перечень особо охраняемых природных объектов. Тем не менее он в 2022 году подготовил и утвердил градостроительный план участка, после чего незаконно выдал знакомому разрешение на строительство уже существующего самовольного строения.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, речь идет о трехэтажной гостинице.
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ПроисшествияТабасаранский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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