https://ria.ru/20241106/dagestan-1982299844.html

В Дагестане возбудили дело о возведении самостроя у водопада

В Дагестане возбудили дело о возведении самостроя у водопада - РИА Новости, 06.11.2024

В Дагестане возбудили дело о возведении самостроя у водопада

Уголовное дело возбуждено против начальника отдела в администрации Табасаранского района Дагестана за выдачу знакомому разрешения на строительство уже... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T19:30

2024-11-06T19:30

2024-11-06T19:30

происшествия

табасаранский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148259/62/1482596219_0:262:4272:2665_1920x0_80_0_0_d75c9c078dac4c2f1b54f1ae56bf4ed5.jpg

МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против начальника отдела в администрации Табасаранского района Дагестана за выдачу знакомому разрешения на строительство уже возведенного возле водопада самовольного строения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района по факту превышения должностных полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", – говорится в сообщении. По данным следствия, чиновник знал, что на земельном участке в селе Ханаг Табасаранского района его знакомый возвел самовольное строение в границах природного памятника "Ханагский водопад", включенного в перечень особо охраняемых природных объектов. Тем не менее он в 2022 году подготовил и утвердил градостроительный план участка, после чего незаконно выдал знакомому разрешение на строительство уже существующего самовольного строения. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, речь идет о трехэтажной гостинице.

https://ria.ru/20241031/dagestan-1981185772.html

https://ria.ru/20241022/delo-1979264326.html

табасаранский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, табасаранский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан