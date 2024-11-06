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Махачкалинский аэропорт приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск
Махачкалинский аэропорт приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск - РИА Новости, 06.11.2024
Махачкалинский аэропорт приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск
Аэропорт Махачкалы на неопределенное время приостановил работу после уничтожения беспилотника над соседним Каспийском, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:22
2024-11-06T09:22
2024-11-06T11:06
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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Аэропорт Махачкалы на неопределенное время приостановил работу после уничтожения беспилотника над соседним Каспийском, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов."Аэропорт приостановил работу на неопределенное время", – сказал Рамазанов.Согласно данным-онлайн табло, задерживается вылет двух рейсов в Москву и одного – в Пермь. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Он добавил, что обстоятельства произошедшего выясняются, работает оперативный штаб.
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982088398.html
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Махачкалинский аэропорт приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск
Рамазанов: аэропорт в Махачкале приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск