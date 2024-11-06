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В Перми нашли первого официально трудоустроенного кота Барсика - РИА Новости, 06.11.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:17 06.11.2024 (обновлено: 21:43 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/barsik-1982197578.html
В Перми нашли первого официально трудоустроенного кота Барсика
В Перми нашли первого официально трудоустроенного кота Барсика - РИА Новости, 06.11.2024
В Перми нашли первого официально трудоустроенного кота Барсика
Потерявшийся почти неделю назад первый официально трудоустроенный в России кот Барсик, работавший в пермской строительной компании за оклад, найден, сообщил... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:17
2024-11-06T21:43
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ПЕРМЬ, 6 ноя — РИА Новости. Потерявшийся почти неделю назад первый официально трудоустроенный в России кот Барсик, работавший в пермской строительной компании за оклад, найден, сообщил хозяин питомца Василий Кучумов. "Дома! 170 тысяч получила Ирина! Она воспитывает приемного сына, который загнал Барсика в наш двор. Видимых повреждений нет. Худой очень, пьет много воды. Морда довольная", — написал Кучумов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он отметил, что отвезет питомца в стационар ветклиники на длительное обследование. Кот Барсик потерялся в начале ноября в частном секторе в микрорайоне Висим в Перми. Он ушел гулять в огород и не вернулся. Барсика в 2016 году приняла на работу пермская строительная компания, ему решили платить зарплату в размере более 30 тысяч рублей. Кота запускали в новые квартиры застройщика клиенты, у которых не было домашнего любимца, чтобы соблюсти народную примету: в дом первой должна войти кошка.
https://ria.ru/20240920/kot-1973807745.html
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Хорошие новости, Россия, Пермь, Животные
В Перми нашли первого официально трудоустроенного кота Барсика

Первый официально трудоустроенный в России кот Барсик найден в Перми

© Фото : Василий Кучумов/ВКонтактеПервый официально трудоустроенный в России кот Барсик
Первый официально трудоустроенный в России кот Барсик - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Василий Кучумов/ВКонтакте
Первый официально трудоустроенный в России кот Барсик. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 6 ноя — РИА Новости. Потерявшийся почти неделю назад первый официально трудоустроенный в России кот Барсик, работавший в пермской строительной компании за оклад, найден, сообщил хозяин питомца Василий Кучумов.
"Дома! 170 тысяч получила Ирина! Она воспитывает приемного сына, который загнал Барсика в наш двор. Видимых повреждений нет. Худой очень, пьет много воды. Морда довольная", — написал Кучумов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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Он отметил, что отвезет питомца в стационар ветклиники на длительное обследование.
Кот Барсик потерялся в начале ноября в частном секторе в микрорайоне Висим в Перми. Он ушел гулять в огород и не вернулся.
Барсика в 2016 году приняла на работу пермская строительная компания, ему решили платить зарплату в размере более 30 тысяч рублей. Кота запускали в новые квартиры застройщика клиенты, у которых не было домашнего любимца, чтобы соблюсти народную примету: в дом первой должна войти кошка.
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