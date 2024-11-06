В Перми нашли первого официально трудоустроенного кота Барсика
Первый официально трудоустроенный в России кот Барсик найден в Перми
© Фото : Василий Кучумов/ВКонтактеПервый официально трудоустроенный в России кот Барсик
© Фото : Василий Кучумов/ВКонтакте
Первый официально трудоустроенный в России кот Барсик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 6 ноя — РИА Новости. Потерявшийся почти неделю назад первый официально трудоустроенный в России кот Барсик, работавший в пермской строительной компании за оклад, найден, сообщил хозяин питомца Василий Кучумов.
"Дома! 170 тысяч получила Ирина! Она воспитывает приемного сына, который загнал Барсика в наш двор. Видимых повреждений нет. Худой очень, пьет много воды. Морда довольная", — написал Кучумов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он отметил, что отвезет питомца в стационар ветклиники на длительное обследование.
Кот Барсик потерялся в начале ноября в частном секторе в микрорайоне Висим в Перми. Он ушел гулять в огород и не вернулся.
Барсика в 2016 году приняла на работу пермская строительная компания, ему решили платить зарплату в размере более 30 тысяч рублей. Кота запускали в новые квартиры застройщика клиенты, у которых не было домашнего любимца, чтобы соблюсти народную примету: в дом первой должна войти кошка.
Кот устроился на работу в подмосковную "Пятерочку"
11 марта, 22:43