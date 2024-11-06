https://ria.ru/20241106/badekha-1982125300.html

Биография Вадима Бадехи

Биография Вадима Бадехи - РИА Новости, 06.11.2024

Биография Вадима Бадехи

Вадим Александрович Бадеха родился 27 июля 1979 года в поселке Сосьва Серовского района Свердловской области. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:13

2024-11-06T10:13

2024-11-06T10:13

справки

свердловская область

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

вадим бадеха

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Вадим Александрович Бадеха родился 27 июля 1979 года в поселке Сосьва Серовского района Свердловской области.В 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (ныне университет) по специальности "юриспруденция". Продолжил обучение в Самарском университете им. С.П. Королева по специальности "конструкция, проектирование и производство авиационных двигателей".С 2000 по 2004 годы работал начальником департамента корпоративного управления, начальником департамента управления корпоративной собственностью в группе "Ренова".В 2004-2005 годах – заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по управлению проектами в "Ренова-развитие".С июля по ноябрь 2005 года – заместитель директора правового блока по корпоративному управлению представительства АО "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария).С 2006 года Вадим Бадеха работает в авиастроительной отрасли.В 2006-2007 годах – заместитель генерального директора ЗАО "Русская вертолетная компания".В 2007-2010 годах работал на руководящих должностях в ОАО "Вертолетная сервисная компания".В 2009-2023 годах занимал должность генерального директора "Уральского завода гражданской авиации".1 февраля 2023 года был назначен временным генеральным директором АО "Объединенная двигателестроительная корпорация".6 ноября 2024 года стало известно, что Вадим Бадеха назначен генеральным директором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех").Член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России".Награжден медалью "За трудовую доблесть" (2019), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2021), а также медалями "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" (2022) и "За достижения в области развития инновационных технологий" (2023).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, свердловская область, объединенная авиастроительная корпорация (оак), вадим бадеха