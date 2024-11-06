Гендиректором ОАК стал Вадим Бадеха
Гендиректором "Объединенной авиастроительной корпорации" назначен Вадим Бадеха
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Генеральным директором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") назначен Вадим Бадеха, ранее возглавлявший "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК), сообщил "Ростех".
"Госкорпорация "Ростех" провела кадровые изменения в авиационном кластере. Генеральным директором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) назначен Вадим Бадеха, ранее занимавший должность главы "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК)", - говорится в сообщении.
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По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, кадровые изменения в авиакластере корпорации будут способствовать реализации государственной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, а также ритмичному выполнению гособоронзаказа. Он выразил уверенность, что новый гендиректор ОАК сможет придать серьезный импульс массовому строительству гражданских самолетов.
Под руководством Бадехи на ОДК было начато серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистральных самолетов, завершен первый этап испытаний двигателя-демонстратора технологий ПД-35 большой тяги, начаты работы по сертификации двигателя ПД-8 для региональной авиации, отметили в "Ростехе".
С 2015 года ОАК возглавлял Юрий Слюсарь, под руководством которого компания осуществляла программы гражданской, военной и транспортной авиации. В понедельник, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.
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