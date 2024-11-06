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Гендиректором ОАК стал Вадим Бадеха - РИА Новости, 06.11.2024
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08:32 06.11.2024 (обновлено: 10:30 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vadim-1982108012.html
Гендиректором ОАК стал Вадим Бадеха
Гендиректором ОАК стал Вадим Бадеха - РИА Новости, 06.11.2024
Гендиректором ОАК стал Вадим Бадеха
Генеральным директором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") назначен Вадим Бадеха, ранее возглавлявший... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:32
2024-11-06T10:30
экономика
россия
ростовская область
юрий слюсарь
сергей чемезов
владимир путин
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Генеральным директором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") назначен Вадим Бадеха, ранее возглавлявший "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК), сообщил "Ростех". "Госкорпорация "Ростех" провела кадровые изменения в авиационном кластере. Генеральным директором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) назначен Вадим Бадеха, ранее занимавший должность главы "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК)", - говорится в сообщении. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, кадровые изменения в авиакластере корпорации будут способствовать реализации государственной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, а также ритмичному выполнению гособоронзаказа. Он выразил уверенность, что новый гендиректор ОАК сможет придать серьезный импульс массовому строительству гражданских самолетов. Под руководством Бадехи на ОДК было начато серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистральных самолетов, завершен первый этап испытаний двигателя-демонстратора технологий ПД-35 большой тяги, начаты работы по сертификации двигателя ПД-8 для региональной авиации, отметили в "Ростехе". С 2015 года ОАК возглавлял Юрий Слюсарь, под руководством которого компания осуществляла программы гражданской, военной и транспортной авиации. В понедельник, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.
https://ria.ru/20241009/su-34-1977088417.html
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экономика, россия, ростовская область, юрий слюсарь , сергей чемезов, владимир путин, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, объединенная двигателестроительная корпорация
Экономика, Россия, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Сергей Чемезов, Владимир Путин, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Объединенная двигателестроительная корпорация
Гендиректором ОАК стал Вадим Бадеха

Гендиректором "Объединенной авиастроительной корпорации" назначен Вадим Бадеха

© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияВадим Бадеха
Вадим Бадеха - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Генеральным директором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") назначен Вадим Бадеха, ранее возглавлявший "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК), сообщил "Ростех".
"Госкорпорация "Ростех" провела кадровые изменения в авиационном кластере. Генеральным директором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) назначен Вадим Бадеха, ранее занимавший должность главы "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК)", - говорится в сообщении.
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По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, кадровые изменения в авиакластере корпорации будут способствовать реализации государственной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, а также ритмичному выполнению гособоронзаказа. Он выразил уверенность, что новый гендиректор ОАК сможет придать серьезный импульс массовому строительству гражданских самолетов.
Под руководством Бадехи на ОДК было начато серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистральных самолетов, завершен первый этап испытаний двигателя-демонстратора технологий ПД-35 большой тяги, начаты работы по сертификации двигателя ПД-8 для региональной авиации, отметили в "Ростехе".
С 2015 года ОАК возглавлял Юрий Слюсарь, под руководством которого компания осуществляла программы гражданской, военной и транспортной авиации. В понедельник, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.
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ЭкономикаРоссияРостовская областьЮрий СлюсарьСергей ЧемезовВладимир ПутинОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехОбъединенная двигателестроительная корпорация
 
 
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