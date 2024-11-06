https://ria.ru/20241106/vadim-1982108012.html

Гендиректором ОАК стал Вадим Бадеха

Гендиректором ОАК стал Вадим Бадеха - РИА Новости, 06.11.2024

Гендиректором ОАК стал Вадим Бадеха

Генеральным директором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") назначен Вадим Бадеха, ранее возглавлявший... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:32

2024-11-06T08:32

2024-11-06T10:30

экономика

россия

ростовская область

юрий слюсарь

сергей чемезов

владимир путин

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982129057_0:183:2908:1820_1920x0_80_0_0_f8f79913b7abb5b7ef9f2c07e354ca90.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Генеральным директором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") назначен Вадим Бадеха, ранее возглавлявший "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК), сообщил "Ростех". "Госкорпорация "Ростех" провела кадровые изменения в авиационном кластере. Генеральным директором "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) назначен Вадим Бадеха, ранее занимавший должность главы "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК)", - говорится в сообщении. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, кадровые изменения в авиакластере корпорации будут способствовать реализации государственной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, а также ритмичному выполнению гособоронзаказа. Он выразил уверенность, что новый гендиректор ОАК сможет придать серьезный импульс массовому строительству гражданских самолетов. Под руководством Бадехи на ОДК было начато серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистральных самолетов, завершен первый этап испытаний двигателя-демонстратора технологий ПД-35 большой тяги, начаты работы по сертификации двигателя ПД-8 для региональной авиации, отметили в "Ростехе". С 2015 года ОАК возглавлял Юрий Слюсарь, под руководством которого компания осуществляла программы гражданской, военной и транспортной авиации. В понедельник, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.

https://ria.ru/20241009/su-34-1977088417.html

https://ria.ru/20240331/samolet-1936934502.html

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, ростовская область, юрий слюсарь , сергей чемезов, владимир путин, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, объединенная двигателестроительная корпорация