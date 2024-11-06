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Игорь Руденя поставил задачи по развитию АПК Тверской области - РИА Новости, 06.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:24 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/apk-1982199799.html
Игорь Руденя поставил задачи по развитию АПК Тверской области
Игорь Руденя поставил задачи по развитию АПК Тверской области - РИА Новости, 06.11.2024
Игорь Руденя поставил задачи по развитию АПК Тверской области
Итоги сезонных сельскохозяйственных работ в Тверской области в 2024 году и задачи по развитию агропромышленного комплекса рассмотрены первым вопросом на... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:24
2024-11-06T14:24
тверская область
игорь руденя
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
тверская область
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Итоги сезонных сельскохозяйственных работ в Тверской области в 2024 году и задачи по развитию агропромышленного комплекса рассмотрены первым вопросом на заседании регионального правительства в среду под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья. "В текущем году агропромышленный комплекс нашего региона работал стабильно. В растениеводстве достигнут существенный рост объемов производства технических культур, увеличено количество озимых посевов. В животноводстве можно отметить прирост поголовья дойного стада, производства молока", - цитирует пресс-служба Руденю. В то же время, как подчеркнул губернатор, ряд направлений в АПК по итогам сезонных сельскохозяйственных работ требует особого внимания. Важные для отрасли вопросы обсуждались на недавней встрече главы региона с сельхозпроизводителями. По итогам этого общения губернатор поставил перед региональным Минсельхозом задачи по разработке дополнительных направлений поддержки аграриев, которые были представлены на заседании правительства. Ключевые из них – субсидии на ввод в оборот сельхозземель, приобретение и строительство жилья для работников АПК, проведение агротехнологических работ для средних предприятий, поддержка переработки молока в пищевую продукцию, возмещение затрат на создание и модернизацию производств. Прорабатывается вопрос об оказании поддержки производителям, где дойное стадо менее 1 тысячи голов, на возмещение затрат при создании и модернизации ферм. Губернатор поставил задачу масштабировать работу по вводу пашни. В 2024 году в регионе посевные площади увеличились на 800 гектаров – до 139,7 тысячи гектара. Значительный рост показали пять округов: Кашинский, Сонковский, Калязинский, Кувшиновский и Спировский. В животноводстве прирост поголовья дойного стада составил 3,2%, производства молока – 16,3% по сравнению с 2023 годом. В растениеводстве посевные площади зерновых и зернобобовых сохранены на уровне прошлого года – это более 71 тысячи гектаров. Валовой сбор обеспечен в объеме 168,8 тысячи тонн. Отмечено увеличение площадей под технические культуры с 5,3 тысячи гектара до 10 тысяч гектаров. Овощными культурами в Тверской области было засеяно 1704,4 гектара. Валовой сбор овощных культур достиг 35,5 тысячи тонн. Традиционная для Тверской области культура – картофель. Ее валовой сбор в 2024 году равен 326,6 тысячи тонн. Одно из важных направлений растениеводства в Верхневолжье – выращивание льна-долгунца, который является ценным сырьем для ряда отраслей. В этом году посевные площади этой культуры составили 2327 гектаров, а валовой сбор – 2200 тонн.
https://ria.ru/20241105/gosprogramma-1982004365.html
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игорь руденя, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Тверская область

Игорь Руденя поставил задачи по развитию АПК Тверской области

© Фото : Правительство Тверской областиИгорь Руденя поставил задачи по развитию АПК Тверской области
Игорь Руденя поставил задачи по развитию АПК Тверской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Игорь Руденя поставил задачи по развитию АПК Тверской области
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Итоги сезонных сельскохозяйственных работ в Тверской области в 2024 году и задачи по развитию агропромышленного комплекса рассмотрены первым вопросом на заседании регионального правительства в среду под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья.
"В текущем году агропромышленный комплекс нашего региона работал стабильно. В растениеводстве достигнут существенный рост объемов производства технических культур, увеличено количество озимых посевов. В животноводстве можно отметить прирост поголовья дойного стада, производства молока", - цитирует пресс-служба Руденю.
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В то же время, как подчеркнул губернатор, ряд направлений в АПК по итогам сезонных сельскохозяйственных работ требует особого внимания. Важные для отрасли вопросы обсуждались на недавней встрече главы региона с сельхозпроизводителями. По итогам этого общения губернатор поставил перед региональным Минсельхозом задачи по разработке дополнительных направлений поддержки аграриев, которые были представлены на заседании правительства.
Ключевые из них – субсидии на ввод в оборот сельхозземель, приобретение и строительство жилья для работников АПК, проведение агротехнологических работ для средних предприятий, поддержка переработки молока в пищевую продукцию, возмещение затрат на создание и модернизацию производств.
Прорабатывается вопрос об оказании поддержки производителям, где дойное стадо менее 1 тысячи голов, на возмещение затрат при создании и модернизации ферм.
Губернатор поставил задачу масштабировать работу по вводу пашни. В 2024 году в регионе посевные площади увеличились на 800 гектаров – до 139,7 тысячи гектара. Значительный рост показали пять округов: Кашинский, Сонковский, Калязинский, Кувшиновский и Спировский.
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В животноводстве прирост поголовья дойного стада составил 3,2%, производства молока – 16,3% по сравнению с 2023 годом.
В растениеводстве посевные площади зерновых и зернобобовых сохранены на уровне прошлого года – это более 71 тысячи гектаров. Валовой сбор обеспечен в объеме 168,8 тысячи тонн. Отмечено увеличение площадей под технические культуры с 5,3 тысячи гектара до 10 тысяч гектаров.
Овощными культурами в Тверской области было засеяно 1704,4 гектара. Валовой сбор овощных культур достиг 35,5 тысячи тонн. Традиционная для Тверской области культура – картофель. Ее валовой сбор в 2024 году равен 326,6 тысячи тонн.
Одно из важных направлений растениеводства в Верхневолжье – выращивание льна-долгунца, который является ценным сырьем для ряда отраслей. В этом году посевные площади этой культуры составили 2327 гектаров, а валовой сбор – 2200 тонн.
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