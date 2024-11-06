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Игорь Руденя поставил задачи по развитию АПК Тверской области

Игорь Руденя поставил задачи по развитию АПК Тверской области - РИА Новости, 06.11.2024

Игорь Руденя поставил задачи по развитию АПК Тверской области

Итоги сезонных сельскохозяйственных работ в Тверской области в 2024 году и задачи по развитию агропромышленного комплекса рассмотрены первым вопросом на... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:24

2024-11-06T14:24

2024-11-06T14:24

тверская область

игорь руденя

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

тверская область

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Итоги сезонных сельскохозяйственных работ в Тверской области в 2024 году и задачи по развитию агропромышленного комплекса рассмотрены первым вопросом на заседании регионального правительства в среду под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья. "В текущем году агропромышленный комплекс нашего региона работал стабильно. В растениеводстве достигнут существенный рост объемов производства технических культур, увеличено количество озимых посевов. В животноводстве можно отметить прирост поголовья дойного стада, производства молока", - цитирует пресс-служба Руденю. В то же время, как подчеркнул губернатор, ряд направлений в АПК по итогам сезонных сельскохозяйственных работ требует особого внимания. Важные для отрасли вопросы обсуждались на недавней встрече главы региона с сельхозпроизводителями. По итогам этого общения губернатор поставил перед региональным Минсельхозом задачи по разработке дополнительных направлений поддержки аграриев, которые были представлены на заседании правительства. Ключевые из них – субсидии на ввод в оборот сельхозземель, приобретение и строительство жилья для работников АПК, проведение агротехнологических работ для средних предприятий, поддержка переработки молока в пищевую продукцию, возмещение затрат на создание и модернизацию производств. Прорабатывается вопрос об оказании поддержки производителям, где дойное стадо менее 1 тысячи голов, на возмещение затрат при создании и модернизации ферм. Губернатор поставил задачу масштабировать работу по вводу пашни. В 2024 году в регионе посевные площади увеличились на 800 гектаров – до 139,7 тысячи гектара. Значительный рост показали пять округов: Кашинский, Сонковский, Калязинский, Кувшиновский и Спировский. В животноводстве прирост поголовья дойного стада составил 3,2%, производства молока – 16,3% по сравнению с 2023 годом. В растениеводстве посевные площади зерновых и зернобобовых сохранены на уровне прошлого года – это более 71 тысячи гектаров. Валовой сбор обеспечен в объеме 168,8 тысячи тонн. Отмечено увеличение площадей под технические культуры с 5,3 тысячи гектара до 10 тысяч гектаров. Овощными культурами в Тверской области было засеяно 1704,4 гектара. Валовой сбор овощных культур достиг 35,5 тысячи тонн. Традиционная для Тверской области культура – картофель. Ее валовой сбор в 2024 году равен 326,6 тысячи тонн. Одно из важных направлений растениеводства в Верхневолжье – выращивание льна-долгунца, который является ценным сырьем для ряда отраслей. В этом году посевные площади этой культуры составили 2327 гектаров, а валовой сбор – 2200 тонн.

https://ria.ru/20241105/gosprogramma-1982004365.html

https://ria.ru/20241105/natsproekt-1981973407.html

https://ria.ru/20241102/zdanie-1981507132.html

тверская область

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игорь руденя, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), тверская область