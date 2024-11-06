Оренбургская область увеличила экспорт АПК на 30 процентов
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Оренбургской области составил 234,7 миллиона долларов США с начала года по 27 октября, за аналогичный период в 2023 году экспорт составил 179,6 миллиона долларов, что свидетельствует о росте на 30%, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Оренбургские сельхозпроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выпускают продукцию, востребованную в России и за рубежом. Сегодня в регионе проводится большая работа по дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества. У нас действуют меры поддержки АПК, есть все необходимые ресурсы и настоящие профессионалы, чтобы с успехом продолжать работу в данном направлении", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.
Продукция из Оренбургской области поставляется в такие страны, как Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Таджикистан, Турция и многие другие.
Основные позиции в структуре экспорта занимают зерновые (47% от общего объема); продукция масложировой отрасли (23,2%); продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (15,3%); прочие товары, такие как яйца и корма для животных (13%).
Отмечается, что на текущий момент экспорт в агропромышленной сфере остается диверсифицированным, включает продукцию масложировой отрасли, зерновые культуры, рыбу, мясную и молочную продукцию.