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Оренбургская область увеличила экспорт АПК на 30 процентов - РИА Новости, 06.11.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
13:29 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/apk-1982189606.html
Оренбургская область увеличила экспорт АПК на 30 процентов
Оренбургская область увеличила экспорт АПК на 30 процентов - РИА Новости, 06.11.2024
Оренбургская область увеличила экспорт АПК на 30 процентов
Экспорт продукции агропромышленного комплекса Оренбургской области составил 234,7 миллиона долларов США с начала года по 27 октября, за аналогичный период в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:29
2024-11-06T13:29
оренбургская область
оренбургская область
россия
денис паслер
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Оренбургской области составил 234,7 миллиона долларов США с начала года по 27 октября, за аналогичный период в 2023 году экспорт составил 179,6 миллиона долларов, что свидетельствует о росте на 30%, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Оренбургские сельхозпроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выпускают продукцию, востребованную в России и за рубежом. Сегодня в регионе проводится большая работа по дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества. У нас действуют меры поддержки АПК, есть все необходимые ресурсы и настоящие профессионалы, чтобы с успехом продолжать работу в данном направлении", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера. Продукция из Оренбургской области поставляется в такие страны, как Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Таджикистан, Турция и многие другие. Основные позиции в структуре экспорта занимают зерновые (47% от общего объема); продукция масложировой отрасли (23,2%); продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (15,3%); прочие товары, такие как яйца и корма для животных (13%). Отмечается, что на текущий момент экспорт в агропромышленной сфере остается диверсифицированным, включает продукцию масложировой отрасли, зерновые культуры, рыбу, мясную и молочную продукцию.
https://ria.ru/20241102/uslugi-1981573099.html
https://ria.ru/20241030/ekskursii-1980873239.html
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оренбургская область, россия, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер

Оренбургская область увеличила экспорт АПК на 30 процентов

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Оренбургской области составил 234,7 миллиона долларов США с начала года по 27 октября, за аналогичный период в 2023 году экспорт составил 179,6 миллиона долларов, что свидетельствует о росте на 30%, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Оренбургские сельхозпроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выпускают продукцию, востребованную в России и за рубежом. Сегодня в регионе проводится большая работа по дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества. У нас действуют меры поддержки АПК, есть все необходимые ресурсы и настоящие профессионалы, чтобы с успехом продолжать работу в данном направлении", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Качество коммунальных услуг повысили для более чем 900 тысяч оренбуржцев
2 ноября, 16:45
Продукция из Оренбургской области поставляется в такие страны, как Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Таджикистан, Турция и многие другие.
Основные позиции в структуре экспорта занимают зерновые (47% от общего объема); продукция масложировой отрасли (23,2%); продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (15,3%); прочие товары, такие как яйца и корма для животных (13%).
Отмечается, что на текущий момент экспорт в агропромышленной сфере остается диверсифицированным, включает продукцию масложировой отрасли, зерновые культуры, рыбу, мясную и молочную продукцию.
Более 600 оренбуржцев посетили промпредприятия в рамках фестиваля экскурсий - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Более 600 оренбуржцев посетили промпредприятия в рамках фестиваля экскурсий
30 октября, 11:48
 
Оренбургская областьОренбургская областьРоссияДенис Паслер
 
 
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