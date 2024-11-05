https://ria.ru/20241105/vybory-1981882378.html

Молдавская оппозиция опротестует итоги выборов президента

Молдавская оппозиция опротестует итоги выборов президента - РИА Новости, 05.11.2024

Молдавская оппозиция опротестует итоги выборов президента

Молдавский оппозиционный блок "Победа" опротестует итоги президентских выборов, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:58

2024-11-05T09:58

2024-11-05T12:29

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евросоюз

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" опротестует итоги президентских выборов, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале."Санду достигла нужного результата только благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям. А фактически она трижды проиграла. И референдум. И первый тур. И второй… Мы убеждены, что каждый день правления Майи Санду — это узурпация власти. Она не президент, а самозванка. Санду проиграла внутри страны и должна уйти", — говорится в публикации.Оппозиционеры указали на неравные условия для голосования в России и странах Запада."В России, где проживает самая большая диаспора, открыли всего два участка. А в странах Европы их было десятки, и многие пустовали. Эту несправедливость надо устранить на законодательном уровне", — подчеркивается в сообщении. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло.После обработки 100% протоколов Санду набирает 55,33% голосов, Стояногло — 44,67%. Партия социалистов заявила, что не признает результаты с зарубежных участков, благодаря которым Санду объявили победительницей. В партии ее назвали "президентом диаспоры", так как большинство жителей внутри Молдавии проголосовали против действующей власти.Первый тур прошел 20 октября. Он сопровождался попытками властей ограничить доступ оппозиции к голосованию: только в Румынии и других странах ЕС зарегистрировано около 700 подобных случаев. В России, где проживает более полумиллиона граждан Молдавии, действовало всего два избирательных участка, на которые привезли десять тысяч бюллетеней. В то время как в Италии, где живут около 200 тысяч молдаван, работали 60 участков, в США на 90 тысяч выделили 17 участков и возможность голосования по почте. Одновременно с первым туром проходил референдум о евроинтеграции Молдавии. За проголосовали 50,46%, против — 49,54%. Исход также решило голосование за пределами республики, а разрыв составил всего 13,5 тысячи голосов. Блок "Победа" заявлял о намерении оспорить эти результаты в международных судах.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо перед выборами и референдумом обещала Молдавии 1,8 миллиарда евро инвестиций, если страна сохранит курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

https://ria.ru/20241104/narusheniya-1981832446.html

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981867911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, александр стояногло, евросоюз, выборы в молдавии — 2024