Молдавская оппозиция опротестует итоги выборов президента
Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" намерен опротестовать итоги выборов
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" опротестует итоги президентских выборов, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале.
"Санду достигла нужного результата только благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям. А фактически она трижды проиграла. И референдум. И первый тур. И второй… Мы убеждены, что каждый день правления Майи Санду — это узурпация власти. Она не президент, а самозванка. Санду проиграла внутри страны и должна уйти", — говорится в публикации.
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Оппозиционеры указали на неравные условия для голосования в России и странах Запада.
"В России, где проживает самая большая диаспора, открыли всего два участка. А в странах Европы их было десятки, и многие пустовали. Эту несправедливость надо устранить на законодательном уровне", — подчеркивается в сообщении.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло.
После обработки 100% протоколов Санду набирает 55,33% голосов, Стояногло — 44,67%. Партия социалистов заявила, что не признает результаты с зарубежных участков, благодаря которым Санду объявили победительницей. В партии ее назвали "президентом диаспоры", так как большинство жителей внутри Молдавии проголосовали против действующей власти.
Первый тур прошел 20 октября. Он сопровождался попытками властей ограничить доступ оппозиции к голосованию: только в Румынии и других странах ЕС зарегистрировано около 700 подобных случаев. В России, где проживает более полумиллиона граждан Молдавии, действовало всего два избирательных участка, на которые привезли десять тысяч бюллетеней. В то время как в Италии, где живут около 200 тысяч молдаван, работали 60 участков, в США на 90 тысяч выделили 17 участков и возможность голосования по почте.
Одновременно с первым туром проходил референдум о евроинтеграции Молдавии. За проголосовали 50,46%, против — 49,54%. Исход также решило голосование за пределами республики, а разрыв составил всего 13,5 тысячи голосов. Блок "Победа" заявлял о намерении оспорить эти результаты в международных судах.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо перед выборами и референдумом обещала Молдавии 1,8 миллиарда евро инвестиций, если страна сохранит курс на евроинтеграцию.