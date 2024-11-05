https://ria.ru/20241105/vybory-1981866263.html

Историк предрек ЕС крупные перемены вне зависимости от исхода выборов в США

Историк предрек ЕС крупные перемены вне зависимости от исхода выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024

Историк предрек ЕС крупные перемены вне зависимости от исхода выборов в США

США вне зависимости от исхода президентских выборов в ближайшее время неминуемо свернут финансовую и военную помощь Киеву, что приведет к драматическим... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T07:09

2024-11-05T07:09

2024-11-05T07:09

сша

украина

киев

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

камала харрис

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. США вне зависимости от исхода президентских выборов в ближайшее время неминуемо свернут финансовую и военную помощь Киеву, что приведет к драматическим изменениям и в европейских институтах, в частности негативно отразится на главном идеологе конфронтации ЕС с Россией – главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также и на других европейских политиках, заявил с РИА Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу. Выборы президента США пройдут 5 ноября, за пост поборются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев. "Даже в случае победы Камалы Харрис, полагаю, что европейские политики, которые хоть и малодушны, но не глупы, поймут, что время для Украины вышло, помощь США Украине будет сворачиваться и при администрации Харрис, хотя и не так быстро, но все же окончательно, так как конгресс не готов голосовать за новые ассигнования для Киева. Только безоговорочная победа демократов, дающая им контроль над обеими палатами, может предотвратить прекращение помощи, но это маловероятно", - уверен Доктороу. По его словам, "соответственно, когда США прекратят поддержку Киева, при Трампе или при Харрис, нынешняя структура в европейских институтах развалится как колода карт". Доктороу не исключил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, исповедующая "авторитарный" стиль правления и узурпировавшая полномочия, которыми она не обладает в соответствии с европейской конституцией, будет вынуждена покинуть свой пост или лишится части власти. "Я считаю, что в Европе широко распространены ожидания победы Трампа, и, как следствие, быстрого прекращения финансовой и военной помощи Украине с целю заставить Киев признать очевидное: он проиграл войну России, настало время прекратить боевые действия, сохранить от страны то, что еще возможно, сохранить жизни людей", - уверен эксперт. По его мнению, все разговоры о том, чтобы нивелировать возможные последствия победы Трампа для Европы и Украины, не имеют под собой основания. "Европа попытается позитивно взаимодействовать с Трампом в случае его победы. Но это будет не та Европа, которую мы видим сегодня. Это будет Европа после фон дер Ляйен", - уверен Доктороу. Эксперт также полагает, что перемены произойдут не только на общеевропейском, но и на национальном уровне. "Такое может случиться не только в Брюсселе, но и на национальном уровне в Париже или Берлине", - сказал он. Эксперт уверен, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, в случае победы Трампа, если и сможет досидеть в своем кресле до национальных выборов осенью 2025 года, то после них, вероятнее всего, оставит свой пост. При этом собеседник агентства напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон уже столкнулся с угрозой импичмента и является крайне непопулярным политиком в своей стране. "Если будет доказана ошибочность всей его политики в отношении Украины, если режим (Владимира) Зеленского падет, то Макрон также будет вынужден уйти в отставку", - предполагает эксперт.

https://ria.ru/20241105/filippo-1981864791.html

https://ria.ru/20241103/es-1981737713.html

https://ria.ru/20241031/gruziya-1981247869.html

сша

украина

киев

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сша, украина, киев, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, камала харрис, евросоюз, еврокомиссия, в мире, выборы президента сша — 2024