Рейтинг@Mail.ru
Историк предрек ЕС крупные перемены вне зависимости от исхода выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/vybory-1981866263.html
Историк предрек ЕС крупные перемены вне зависимости от исхода выборов в США
Историк предрек ЕС крупные перемены вне зависимости от исхода выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024
Историк предрек ЕС крупные перемены вне зависимости от исхода выборов в США
США вне зависимости от исхода президентских выборов в ближайшее время неминуемо свернут финансовую и военную помощь Киеву, что приведет к драматическим... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T07:09
2024-11-05T07:09
сша
украина
киев
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
камала харрис
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751259_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_23368de72d033634ae63c75c1fa4d096.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. США вне зависимости от исхода президентских выборов в ближайшее время неминуемо свернут финансовую и военную помощь Киеву, что приведет к драматическим изменениям и в европейских институтах, в частности негативно отразится на главном идеологе конфронтации ЕС с Россией – главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также и на других европейских политиках, заявил с РИА Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу. Выборы президента США пройдут 5 ноября, за пост поборются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев. "Даже в случае победы Камалы Харрис, полагаю, что европейские политики, которые хоть и малодушны, но не глупы, поймут, что время для Украины вышло, помощь США Украине будет сворачиваться и при администрации Харрис, хотя и не так быстро, но все же окончательно, так как конгресс не готов голосовать за новые ассигнования для Киева. Только безоговорочная победа демократов, дающая им контроль над обеими палатами, может предотвратить прекращение помощи, но это маловероятно", - уверен Доктороу. По его словам, "соответственно, когда США прекратят поддержку Киева, при Трампе или при Харрис, нынешняя структура в европейских институтах развалится как колода карт". Доктороу не исключил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, исповедующая "авторитарный" стиль правления и узурпировавшая полномочия, которыми она не обладает в соответствии с европейской конституцией, будет вынуждена покинуть свой пост или лишится части власти. "Я считаю, что в Европе широко распространены ожидания победы Трампа, и, как следствие, быстрого прекращения финансовой и военной помощи Украине с целю заставить Киев признать очевидное: он проиграл войну России, настало время прекратить боевые действия, сохранить от страны то, что еще возможно, сохранить жизни людей", - уверен эксперт. По его мнению, все разговоры о том, чтобы нивелировать возможные последствия победы Трампа для Европы и Украины, не имеют под собой основания. "Европа попытается позитивно взаимодействовать с Трампом в случае его победы. Но это будет не та Европа, которую мы видим сегодня. Это будет Европа после фон дер Ляйен", - уверен Доктороу. Эксперт также полагает, что перемены произойдут не только на общеевропейском, но и на национальном уровне. "Такое может случиться не только в Брюсселе, но и на национальном уровне в Париже или Берлине", - сказал он. Эксперт уверен, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, в случае победы Трампа, если и сможет досидеть в своем кресле до национальных выборов осенью 2025 года, то после них, вероятнее всего, оставит свой пост. При этом собеседник агентства напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон уже столкнулся с угрозой импичмента и является крайне непопулярным политиком в своей стране. "Если будет доказана ошибочность всей его политики в отношении Украины, если режим (Владимира) Зеленского падет, то Макрон также будет вынужден уйти в отставку", - предполагает эксперт.
https://ria.ru/20241105/filippo-1981864791.html
https://ria.ru/20241103/es-1981737713.html
https://ria.ru/20241031/gruziya-1981247869.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751259_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_831f83687721eb47235bdee746b833d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, киев, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, камала харрис, евросоюз, еврокомиссия, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Камала Харрис, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Выборы президента США — 2024
Историк предрек ЕС крупные перемены вне зависимости от исхода выборов в США

Историк Доктороу: ЕС ждут серьезные перемены вне зависимости от выборов в США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. США вне зависимости от исхода президентских выборов в ближайшее время неминуемо свернут финансовую и военную помощь Киеву, что приведет к драматическим изменениям и в европейских институтах, в частности негативно отразится на главном идеологе конфронтации ЕС с Россией – главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также и на других европейских политиках, заявил с РИА Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу.
Выборы президента США пройдут 5 ноября, за пост поборются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
"Это конец". Во Франции раскрыли, чем обернется для Украины победа Трампа
06:27
"Даже в случае победы Камалы Харрис, полагаю, что европейские политики, которые хоть и малодушны, но не глупы, поймут, что время для Украины вышло, помощь США Украине будет сворачиваться и при администрации Харрис, хотя и не так быстро, но все же окончательно, так как конгресс не готов голосовать за новые ассигнования для Киева. Только безоговорочная победа демократов, дающая им контроль над обеими палатами, может предотвратить прекращение помощи, но это маловероятно", - уверен Доктороу.
По его словам, "соответственно, когда США прекратят поддержку Киева, при Трампе или при Харрис, нынешняя структура в европейских институтах развалится как колода карт".
Доктороу не исключил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, исповедующая "авторитарный" стиль правления и узурпировавшая полномочия, которыми она не обладает в соответствии с европейской конституцией, будет вынуждена покинуть свой пост или лишится части власти.
"Я считаю, что в Европе широко распространены ожидания победы Трампа, и, как следствие, быстрого прекращения финансовой и военной помощи Украине с целю заставить Киев признать очевидное: он проиграл войну России, настало время прекратить боевые действия, сохранить от страны то, что еще возможно, сохранить жизни людей", - уверен эксперт.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Молдавские активисты заявили о пустых участках для голосования в ЕС
3 ноября, 23:10
По его мнению, все разговоры о том, чтобы нивелировать возможные последствия победы Трампа для Европы и Украины, не имеют под собой основания. "Европа попытается позитивно взаимодействовать с Трампом в случае его победы. Но это будет не та Европа, которую мы видим сегодня. Это будет Европа после фон дер Ляйен", - уверен Доктороу.
Эксперт также полагает, что перемены произойдут не только на общеевропейском, но и на национальном уровне. "Такое может случиться не только в Брюсселе, но и на национальном уровне в Париже или Берлине", - сказал он.
Эксперт уверен, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, в случае победы Трампа, если и сможет досидеть в своем кресле до национальных выборов осенью 2025 года, то после них, вероятнее всего, оставит свой пост.
При этом собеседник агентства напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон уже столкнулся с угрозой импичмента и является крайне непопулярным политиком в своей стране. "Если будет доказана ошибочность всей его политики в отношении Украины, если режим (Владимира) Зеленского падет, то Макрон также будет вынужден уйти в отставку", - предполагает эксперт.
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Процесс перезагрузки отношений с ЕС начнется скоро, заявил премьер Грузии
31 октября, 22:54
 
СШАУкраинаКиевДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенКамала ХаррисЕвросоюзЕврокомиссияВ миреВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала