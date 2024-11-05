https://ria.ru/20241105/vybory-1981861106.html

Один на один с Киевом: выборы в США могут обернуться кошмаром для Европы

Один на один с Киевом: выборы в США могут обернуться кошмаром для Европы - РИА Новости, 05.11.2024

Один на один с Киевом: выборы в США могут обернуться кошмаром для Европы

Выборы президента США при определенном итоге могут вызвать в Европе "эффект домино" - страны одна за другой начнут отказываться от военной поддержки Киеву,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T03:50

2024-11-05T03:50

2024-11-05T03:50

сша

тайвань

израиль

дональд трамп

камала харрис

марк рютте

корпус стражей исламской революции

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Выборы президента США при определенном итоге могут вызвать в Европе "эффект домино" - страны одна за другой начнут отказываться от военной поддержки Киеву, полагают некоторые европейские эксперты. РИА Новости попыталось разобраться в том, как повлияет победа Дональда Трампа или Камалы Харрис на ключевые мировые кризисы, в том числе палестино-израильский конфликт и на ситуацию вокруг Тайваня. Помощь УкраинеВсе помнят, как Трамп пообещал за сутки прекратить конфликт на Украине, окажись он в президентском кресле. В Москве к его словам отнеслись скептически. В Кремле заявили, что конфликт на Украине слишком сложная проблема, чтобы ее можно было завершить за один день, да и преждевременно оценивать готовность республиканца стать посредником - нужно дождаться окончания выборов в США. Тем не менее ряд европейских экспертов ожидают, что в случае победы Трампа поддержка Украины будет сходить на нет, а без участия США для Европы такая нагрузка окажется непосильной. В этой связи они предрекают изменения в Брюсселе и даже в позиции НАТО. Как заявил РИА Новости венгерский политолог Георг Шпётле, Европы хватит на пару месяцев, затем ее настигнет "эффект домино" - и страны одна за другой начнут отказываться от предоставления военной помощи Киеву в пользу мирных переговоров. Бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел напомнил в этой связи, что вся международная поддержка Украины является в первую очередь американской повесткой, а не европейской. По словам политика, Евросоюз пытается сейчас найти какой-то запасной план, такой как выделение Киеву кредита в размере до 35 млрд евро под российские активы. Но с учетом уровня коррупции на Украине большая часть этих средств просто уйдет "не в те карманы", считает ван Боммел. Возможный отход США от нынешней линии при Трампе вынудит и НАТО сменить риторику и курс, уверен голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. По его словам, "гибкий" генсек альянса Марк Рютте легко перестроится и будет транслировать нарратив, который будет задавать Вашингтон. При этом с Трампом Рютте наверняка поладит, полагает Нимёллер. Изменения в политике США в отношении украинского конфликта могут произойти и в случае победы Харрис, считает эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу. По его мнению, даже при ней помощь Украине будет сворачиваться, хотя и меньшими темпами (чем при Трампе), а европейские политики "поймут, что время для Украины вышло". Однако в Европе все же "широко распространены ожидания победы Трампа" и, следовательно, прекращения финансирования военной машины Киева, добавил эксперт. Иного мнения придерживается замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Российский эксперт уверен, что ни администрация Харрис, ни американские власти при Трампе не пойдут на демилитаризацию и денацификацию Украины. "И те, и другие будут выступать за то, чтобы киевский режим оставался антироссийским, сохранял свою русофобскую нацеленность, чтобы Украина была тесно интегрирована с НАТО, вне зависимости от формального членства... Скорее всего, невозможно будет также урегулировать украинский конфликт таким образом, чтобы он устраивал обе стороны", - сказал Суслов в разговоре РИА Новости. Руководитель итальянского научно-исследовательского отдела аналитического центра SpecialEurasia Джулиано Бифолки высказал мнение, что победа Харрис будет означать продолжение Вашингтоном конфликта на Украине. При демократке, по его мнению, власти США будут подталкивать Европу и далее к подпитке конфликта и к оказанию помощи Киеву. Главный страх ЕвропыОтдельным сюжетом является будущее НАТО после выборов президента США. Если в случае победы Харрис можно предположить, что президент от демократов продолжит линию администрации Джо Байдена на тесное сотрудничество с альянсом, то при победе Трампа есть вероятность, что отношения Вашингтона и Брюсселя станут не столь радужными. Из памяти не ушли заявления Трампа, который во время своего предыдущего срока неоднократно сетовал на недостаточные взносы европейцев в общую оборонную копилку и говорил о прекращении финансирования НАТО со стороны США. Такой поворот событий стал бы кошмаром для ряда членов альянса по эту сторону Атлантики и для самого Брюсселя, привыкшего играть роль подчиненного в тандеме с Вашингтоном и действующего себе в ущерб в контексте разжигания конфликта на Украине. Кроме того, как писала американская пресса, немалые опасения вызывают у европейцев и обещания республиканца ввести высокие пошлины на импорт – возможная торговая война с Трампом вполне может обернуться рецессией. Не исключено, что в случае возврата Трампа в Белый дом, основное бремя по оказанию военной помощи киевскому режиму ляжет на плечи европейцев, что в условиях пошатнувшейся экономики Европы (от введенных ею же санкций) также будет нежелательным сценарием для Брюсселя. Поддержка ИзраиляНельзя недооценивать значимость исхода американских выборов и для палестино-израильского конфликта. Победа Трампа или выигрыш Харрис, без сомнений, будут иметь последствия для ситуации "на земле". Во время первого срока республиканец выстроил произраильский курс, беспрецедентный даже по меркам американского государственного филосемитизма. Сигналы, посылаемые им в публичное пространство во время нынешней избирательной кампании, дают мало поводов ожидать смены вектора. Определенные корректировки, тем не менее, возможны с учетом новых реалий на местах, возможного преобладания изоляционистов над неоконсерваторами в потенциальной новой республиканской администрации, изменившихся настроений среди лидеров арабского мира и осложнившихся, по слухам, отношений Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В свой первый срок Трамп беспощадно ломал международно-правовую основу ближневосточного урегулирования. Он признал суверенитет Израиля над Иерусалимом и Голанскими высотами, вывел из оборота термин "оккупация" применительно к Западному берегу реки Иордан, прекратил критику поселенческой деятельности. Несмотря на то, что примеру США тогда не последовал никто, в исторической перспективе решения Трампа не могли остаться незамеченными. В практическом плане они означали как минимум то, что Америка (едва ли не единственная страна, способная оказывать результативное давление на израильтян) отказывается от попыток примирить их с палестинцами и сирийцами ценой раздела или возвращения Иерусалима и, соответственно, Голанских высот или демонтажа поселений. Значимым внешнеполитическим достижением Трампа ряд экспертов считают авраамический процесс - нормализацию отношений Израиля с целым рядом арабских стран на основе общности интересов и угроз, но в обход нерешенной палестинской проблемы. США таким образом удалось во многом снять с актуальной повестки так называемую саудовскую инициативу, которая предлагала Израилю добрососедство как награду за освобождение территорий, оккупированных в 1967 году. Преемники Трампа не оспаривали ценность авраамического процесса и пытались его возобновить, но в этом не преуспели. Сам экс-президент ставит себе в заслугу отсутствие в период его правления крупных войн на Ближнем Востоке, подобных нынешнему кровопролитию в секторе Газа и Ливане, и обещает оперативно затушить очаги конфликтов, сообразуясь в первую очередь с интересами Израиля. Трамп никогда не уклонялся от обострения с Ираном, выйдя из ядерного соглашения, восстановив "калечащие" санкции, ликвидировав военачальника Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Целью политики "максимального давления" он называл принуждение иранцев к договорному решению, но на своих условиях, и предполагал, что новая сделка могла бы быть заключена уже в самом начале второго срока. Харрис в случае победы, вероятно, останется в русле традиционной для демократов линии на поддержку Израиля и всемерное обеспечение его безопасности. В Вашингтоне будут по-прежнему пытаться придать своей ближневосточной политике видимость сбалансированности за счет призывов к реанимации мирного процесса по формуле "два государства для двух народов" и эпизодической критики оккупационных практик Израиля. Последний будет все так же благополучно избегать практических для себя последствий благодаря разветвленной и глубоко эшелонированной лоббистской сети в американских институтах власти и гражданского общества. Вместе с тем среди демократов и их естественных союзников крепнут голоса несогласных с безусловной поддержкой Израиля, особенно на фоне кровопролития в секторе Газа. Это и арабо-мусульмане, имеющие критическое значение для победы в колеблющихся штатах, типа Мичигана, и так называемое прогрессивное крыло партии, где немало в том числе либерально настроенных евреев, и студенты-идеалисты, захватывавшие кампусы крупнейших университетов, и уличные отряды анархистов, выступавшие в авангарде правозащитного движения BLM и переключившиеся на поддержку палестинцев. Их влияния еще не хватает, чтобы добиться пересмотра американской ближневосточной политики, но уже достаточно, чтобы политики по обе стороны океана задумывались о необходимости перемен. У либеральной администрации Харрис возможны ценностные противоречия с консервативным правительством Нетаньяху, и смена власти в Израиле поспособствовала бы налаживанию более близкого и доверительного диалога. Вместе с тем в еврейском государстве давно сложился консенсус в отношении палестинского вопроса, а споры между левыми, правыми и центристами касаются только тем общественного устройства и внутриполитической жизни. США и ТайваньВ отношениях США и Китая и после этих выборов будет оставаться чувствительная тема Тайваня. Пекин считает остров неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Китаем. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня формально соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Руководство КНР неоднократно подчеркивало, что тайваньский вопрос - это красная линия в китайско-американских отношениях, через которую "нельзя переступать", а принцип "одного Китая" является политической основной отношений двух стран. Любые контакты США с островом, в особенности в сфере военно-технического сотрудничества, вызывают острую критику со стороны Пекина. Министерство обороны КНР, в частности, отмечало, что США шаг за шагом подталкивают Тайвань к "опасной черте войны", продолжая предоставлять ему военную помощь и поставлять вооружение. Харрис ранее заявляла, что Вашингтон должен оказывать помощь Тайваню в его возможностях по обеспечению самообороны. При этом она отмечала, что США следует избегать конфликта с Китаем и поддерживать с Пекином открытый канал связи по военной линии. Несмотря на то, что Харрис не так часто и подробно высказывалась по теме Тайваня, по мнению некоторых аналитиков, она может продолжить курс администрации Байдена, который заключается в углублении сотрудничества с островом в области экономики и безопасности. Трамп, по крайней мере на словах, придерживается более прагматичного подхода к тайваньскому вопросу. Ранее в интервью агентству Блумберг политик заявлял, что остров должен платить США за защиту. По мнению Трампа, США ничем не отличаются от страховой компании, а Тайвань не дает США ничего. Аналитики полагают, что Трамп в случае прихода к власти может использовать тайваньский вопрос в качестве одного из рычагов давления для "заключения выгодных сделок". В 2016 году Трамп после избрания провел телефонный разговор с тогдашней главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, что стало первым официальным телефонным разговором между президентом или избранным президентом США и главой администрации Тайваня с 1979 года. По словам некоторых аналитиков, этими действиями Трамп пытался создать "рычаг давления" на Пекин для получения уступок по проблеме КНДР, а также в торговой сфере. В то же время ряд американских политиков подчеркивал двухпартийную поддержку острова в США, которая в том или ином виде продолжится при любом исходе выборов. В начале года конгрессмен США Майк Галлахер, возглавляющий в палате представителей специальный комитет, занимающийся проблематикой Китая и исходящих от него угроз, подчеркивал, что Тайвань остается для США приоритетной темой повестки, а поддержка острова в конгрессе США "чрезвычайно сильна". Член Конгресса США Марио Диас-Баларта ранее отмечал, что вне зависимости от исхода президентских выборов "отношения США и Тайваня останутся прочными".

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241105/ukraina-1981859791.html

https://ria.ru/20241105/vybory-1981860805.html

https://ria.ru/20241105/vybory-1981855470.html

https://ria.ru/20241105/tramp-1981855913.html

https://ria.ru/20241105/kharris-1981856518.html

https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981860101.html

сша

тайвань

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