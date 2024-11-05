Рейтинг@Mail.ru
Во Франции допустили возможность манипуляций на выборах в США - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/vybory-1981855470.html
Во Франции допустили возможность манипуляций на выборах в США
Во Франции допустили возможность манипуляций на выборах в США - РИА Новости, 05.11.2024
Во Франции допустили возможность манипуляций на выборах в США
На предстоящих президентских выборах в США есть вероятность манипуляций, чтобы не допустить победы экс-президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T01:08
2024-11-05T01:08
сша
франция
украина
камала харрис
дональд трамп
флориан филиппо
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg
ПАРИЖ, 5 ноя – РИА Новости. На предстоящих президентских выборах в США есть вероятность манипуляций, чтобы не допустить победы экс-президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Мы наблюдаем тенденцию в пользу Трампа в США, есть множество указателей – опросы, намерения о голосовании. Но я опасаюсь манипуляций. В 2020 году мы столкнулись с махинациями, и они могут произойти и сейчас со стороны глубинного государства и лагеря Камалы Харрис", - заявил Филиппо. По его словам, ЕС и Франция открыто поддерживают кандидатуру Харрис, а не Трампа, который выступает за прекращение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. "ЕС, конечно, желает победы Харрис: (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен, (президент Франции Эммануэль) Макрон. Вся система, поддерживающая НАТО и Европейский союз, глобализацию – на стороне Камалы Харрис. Система, продвигающая войну, на стороне Камалы Харрис, это очевидно, в то время как поддержка патриотизма и суверенитета нации – на стороне Трампа", - сказал Филиппо. На предыдущих президентских выборах в 2020 году Трамп обвинял демократов в фальсификациях из-за большого количества поданных по почте голосов. На фоне пандемии коронавируса голосовать по почте предпочли 69 миллионов избирателей, а по окончании выборов звучало немало критики и подозрений в возможных манипуляциях в ходе подсчета голосов. Ранее российский сенатор Алексей Пушков также высказал мнение, что демократы готовят фальсификацию президентских выборов в США, разрешая в подконтрольных им штатах голосовать мигрантам, чтобы они отдавали свои голоса за Камалу Харрис. Для этого в 14 штатах, где у власти демократы, приняты законы, запрещающие запрашивать удостоверение личности при голосовании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html
сша
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ff0235f9d839b17a4dec5c303b9155d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, франция, украина, камала харрис, дональд трамп, флориан филиппо, евросоюз, еврокомиссия, в мире
США, Франция, Украина, Камала Харрис, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Во Франции допустили возможность манипуляций на выборах в США

Филиппо: на выборах в США возможны манипуляции, чтобы не допустить победы Трампа

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 5 ноя – РИА Новости. На предстоящих президентских выборах в США есть вероятность манипуляций, чтобы не допустить победы экс-президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Мы наблюдаем тенденцию в пользу Трампа в США, есть множество указателей – опросы, намерения о голосовании. Но я опасаюсь манипуляций. В 2020 году мы столкнулись с махинациями, и они могут произойти и сейчас со стороны глубинного государства и лагеря Камалы Харрис", - заявил Филиппо.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
По его словам, ЕС и Франция открыто поддерживают кандидатуру Харрис, а не Трампа, который выступает за прекращение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.
"ЕС, конечно, желает победы Харрис: (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен, (президент Франции Эммануэль) Макрон. Вся система, поддерживающая НАТО и Европейский союз, глобализацию – на стороне Камалы Харрис. Система, продвигающая войну, на стороне Камалы Харрис, это очевидно, в то время как поддержка патриотизма и суверенитета нации – на стороне Трампа", - сказал Филиппо.
На предыдущих президентских выборах в 2020 году Трамп обвинял демократов в фальсификациях из-за большого количества поданных по почте голосов. На фоне пандемии коронавируса голосовать по почте предпочли 69 миллионов избирателей, а по окончании выборов звучало немало критики и подозрений в возможных манипуляциях в ходе подсчета голосов.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков также высказал мнение, что демократы готовят фальсификацию президентских выборов в США, разрешая в подконтрольных им штатах голосовать мигрантам, чтобы они отдавали свои голоса за Камалу Харрис. Для этого в 14 штатах, где у власти демократы, приняты законы, запрещающие запрашивать удостоверение личности при голосовании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вучич рассказал, какое предложение Трамп может сделать России и Украине
01:06
 
СШАФранцияУкраинаКамала ХаррисДональд ТрампФлориан ФилиппоЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала