https://ria.ru/20241105/vybory-1981855470.html

Во Франции допустили возможность манипуляций на выборах в США

Во Франции допустили возможность манипуляций на выборах в США - РИА Новости, 05.11.2024

Во Франции допустили возможность манипуляций на выборах в США

На предстоящих президентских выборах в США есть вероятность манипуляций, чтобы не допустить победы экс-президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T01:08

2024-11-05T01:08

2024-11-05T01:08

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ПАРИЖ, 5 ноя – РИА Новости. На предстоящих президентских выборах в США есть вероятность манипуляций, чтобы не допустить победы экс-президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Мы наблюдаем тенденцию в пользу Трампа в США, есть множество указателей – опросы, намерения о голосовании. Но я опасаюсь манипуляций. В 2020 году мы столкнулись с махинациями, и они могут произойти и сейчас со стороны глубинного государства и лагеря Камалы Харрис", - заявил Филиппо. По его словам, ЕС и Франция открыто поддерживают кандидатуру Харрис, а не Трампа, который выступает за прекращение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. "ЕС, конечно, желает победы Харрис: (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен, (президент Франции Эммануэль) Макрон. Вся система, поддерживающая НАТО и Европейский союз, глобализацию – на стороне Камалы Харрис. Система, продвигающая войну, на стороне Камалы Харрис, это очевидно, в то время как поддержка патриотизма и суверенитета нации – на стороне Трампа", - сказал Филиппо. На предыдущих президентских выборах в 2020 году Трамп обвинял демократов в фальсификациях из-за большого количества поданных по почте голосов. На фоне пандемии коронавируса голосовать по почте предпочли 69 миллионов избирателей, а по окончании выборов звучало немало критики и подозрений в возможных манипуляциях в ходе подсчета голосов. Ранее российский сенатор Алексей Пушков также высказал мнение, что демократы готовят фальсификацию президентских выборов в США, разрешая в подконтрольных им штатах голосовать мигрантам, чтобы они отдавали свои голоса за Камалу Харрис. Для этого в 14 штатах, где у власти демократы, приняты законы, запрещающие запрашивать удостоверение личности при голосовании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html

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сша, франция, украина, камала харрис, дональд трамп, флориан филиппо, евросоюз, еврокомиссия, в мире