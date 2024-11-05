https://ria.ru/20241105/voenkomy-1982008704.html

На Украине мужчина встретил военкомов с ружьем в руках

На Украине мужчина встретил военкомов с ружьем в руках - РИА Новости, 05.11.2024

На Украине мужчина встретил военкомов с ружьем в руках

Житель Днепропетровской области встретил сотрудников военкомата, пришедших к нему домой, с ружьем и зажигательной смесью, пишет во вторник украинское издание... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:33

2024-11-05T18:33

2024-11-05T18:35

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Житель Днепропетровской области встретил сотрудников военкомата, пришедших к нему домой, с ружьем и зажигательной смесью, пишет во вторник украинское издание "Страна.ua". "В поселке Лиховка Днепропетровской области мужчина встретил военкомов с оружием и зажигательной смесью, угрожая открыть по ним огонь и сжечь авто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На опубликованных изданием видео к мужчине с требованием предъявить документы подходят сотрудники военкомата в гражданской одежде. Тот отказывается выполнять их требования, мотивируя это тем, что это могут сделать только сотрудники полиции. Позже, по информации "Страны", сотрудники военкомата уже приехали к мужчине домой, но он прогнал их, угрожая поджечь бутылку с зажигательной смесью. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241019/voenkom-1978909470.html

https://ria.ru/20240927/ukraina-1975164604.html

https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html

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