https://ria.ru/20241105/vinokurov-1981876169.html

Владимир Винокуров: для ГРУ опять главным противником стало НАТО

Владимир Винокуров: для ГРУ опять главным противником стало НАТО - РИА Новости, 05.11.2024

Владимир Винокуров: для ГРУ опять главным противником стало НАТО

Одна из самых засекреченных спецслужб России – Главное разведывательное управление (ГРУ) – отмечает сегодня свою 106-ю годовщину образования. Про эту структуру... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:00

2024-11-05T11:00

2024-11-05T11:00

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Одна из самых засекреченных спецслужб России – Главное разведывательное управление (ГРУ) – отмечает сегодня свою 106-ю годовщину образования. Про эту структуру Генштаба Вооруженных сил России ходит много легенд и небылиц, написано немало книг: от "Аквариума" предателя Резуна до серьезных монографий к 100-летию военной разведки. Накануне профессионального праздника руководитель профильной редакции РИА Новости Сергей Сафронов пообщался с ветераном ГРУ Владимиром Винокуровым – профессором Дипломатической академии МИД РФ, руководителем Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктором историческим наук, чтобы узнать, чем сейчас живет военная разведка, изменились ли ее приоритеты и задачи, и как повлияла СВО на деятельность ГРУ.– В каких условиях отмечается День военного разведчика в 2024 году? Какова, на ваш взгляд, военно-политическая обстановка в мире?– Под военно-политической обстановкой (ВПО), как известно, понимается исторически сложившаяся конкретная совокупность условий и факторов, связанных с расстановкой военно-политических сил, характером их действий и состоянием отношений между ними, использованием военной силы в политических целях. Сегодня, как никогда, ВПО в мире является острой и напряженной. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке и объявленной России со стороны НАТО войной на Украине мировое сообщество постепенно скатывается к пропасти, которая называется Третьей мировой войной.– И в какой мере необходимо отслеживать военно-политическую обстановку, другими словами, какое отношений имеет к этому Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ?– Характер ВПО непосредственно сказывается на внешней и внутренней политике государств. Результаты оценки обстановки оказывают существенное влияние на процессы военного строительства, предопределяют решения о применении военной силы в политических целях, обусловливают выбор политических средств и способов действий внутри страны и на мировой арене.Объективный анализ состояния и тенденций развития ВПО является необходимым условием принятия обоснованных решений во внешне- и военно-политической деятельности. От степени адекватности ее оценки зависят выбор и эффективность мер по обеспечению национальной безопасности России и поддержание стратегической стабильности в мире.Согласно статье 11 Закона Российской Федерации "О внешней разведке" 1996 года Главное разведывательное управление ГРУ ГШ ВС РФ относится к органам внешней разведки Министерства обороны и в этом качестве решает следующие задачи: добывает и обрабатывает информацию о затрагивающих жизненно важные интересы Российской Федерации реальных и потенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц; оказывает содействие в реализации мер, осуществляемых государством в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации.В интересах решения указанных задач ГРУ обеспечивает президента Российской Федерации, Федеральное Собрание и правительство Российской Федерации разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, экономической, оборонной, научно-технической и экологической областях, создавая тем самым условия, способствующие успешной реализации политики Российской Федерации в области безопасности.– Какие вызовы и угрозы являются на сегодняшний день главными для деятельности военной разведки России?– Если совсем недавно военно-разведывательная доктрина в качестве первоочередной задачи ГРУ ГШ ВС РФ предусматривала борьбу с международным терроризмом, то в настоящее время на первый план в его деятельности, как и в период холодной войны, возвращается работа против главного противника – США и НАТО. В связи с этим в нынешней ситуации чрезвычайно важной задачей становится отслеживание военно-политической обстановки в различных регионах, в первую очередь в Арктическом, Балтийском, Черноморском и в Индо-Тихоокеанском, где наблюдается особая активность Вашингтона и его союзников.– Какие задачи решает сегодня военная разведка в ходе специальной военной операции?– Последние провокационные действия ВСУ резко обострили обстановку на российско-украинской границе. Первоочередной стоит задача нейтрализации угроз с территории Украины, поскольку киевские террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию на сопредельной российской территории, вплоть до прямого вторжения вглубь России.По-прежнему не потеряла актуальности стратегическая задача обеспечения достижения целей СВО – денацификации и демилитаризации. И если проблема демилитаризации, по мнению многих отечественных и иностранных экспертов и наблюдателей, близка к своему разрешению, то достигнуть цель денацификации, как это становится очевидным, без устранения киевского режима невозможно.Важнейшей задачей военной разведки на сегодня является вскрытие возможной реакции главного противника на разгром ВСУ, планов и намерений по возможному использованию ОВС НАТО после достижения Россией целей СВО.– Каким вы видите ответ России в случае предоставления Украине разрешения на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь России?– Хорошо понимая, что это уже давно делается, официальное разрешение со стороны бандеровских спонсоров будет недопустимым шагом на пути эскалации украинского кризиса. Ответ на этот вопрос четко, ясно и деликатно прозвучал в выступлении президента России, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина на заседании Совета Безопасности, рассмотревшего вопрос корректировки Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания: агрессию неядерной страны при поддержке ядерной Москва будет рассматривать как их совместное нападение на Россию. Демонстрацией возможной реакции с российской стороны на такое разрешение является состоявшаяся 29 октября под руководством президента тренировка сил и средств наземной, морской и авиационной составляющих российских сил стратегического сдерживания, в ходе которой отрабатывался массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника.– Чисто профессиональный вопрос: как вы относитесь к недавнему откровенному интервью Financial Times бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга о его контактах в прошлом с представителями советской внешней разведки?– В своем неожиданном интервью Столтенберг заявил, что в молодости встречался с представителем советской внешней разведки в Норвегии и по просьбе норвежской контрразведки пытался привлечь его к сотрудничеству. Во-первых, уверен, что все было ровно до наоборот. По некоторым данным, в конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом "Стеклов", однако отказался сотрудничать и сообщил о своих контактах норвежской полиции безопасности.Во-вторых, возникает вопрос, а как после такого "подхода" советской разведки обычный журналист газеты Arbeiderbladet, затем глава молодежного крыла Норвежской рабочей партии вообще мог стать министром торговли и энергетики, министром финансов, премьер-министром Норвегии и главное – генеральным секретарем НАТО?

https://ria.ru/20241105/razvedchik-1829007423.html

https://ria.ru/20240802/ssha-1963682808.html

https://ria.ru/20241031/ukraina-1981166324.html

https://ria.ru/20241011/stoltenberg-1977639420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, владимир винокур, главное разведывательное управление рф, нато, украина