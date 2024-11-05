https://ria.ru/20241105/veter-1981973165.html

В Махачкале ветер сорвал часть крыши у школы

В Махачкале ветер сорвал часть крыши у школы - РИА Новости, 05.11.2024

В Махачкале ветер сорвал часть крыши у школы

Порывистый ветер сорвал часть крыши школы №48 в Махачкале, ремонтная бригада работает над восстановлением кровли, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:37

2024-11-05T16:37

2024-11-05T16:37

происшествия

махачкала

россия

каспийское море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941138484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d05a73c388ee45c830b4610f7592b3f.jpg

МАХАЧКАЛА, 5 ноя - РИА Новости. Порывистый ветер сорвал часть крыши школы №48 в Махачкале, ремонтная бригада работает над восстановлением кровли, сообщили в пресс-службе администрации города. "В связи с сильными порывами ветра была сорвана часть крыши здания МБОУ "СОШ №48". В настоящее время на месте работает бригада МБУ "Благоустройство". Также привлечены специалисты и работники образовательного учреждения, которые проводят работу по укреплению части кровли, находящейся под угрозой дальнейшего срыва", – говорится в сообщении. Небезопасная часть территории школы ограждена, учащиеся второй смены переведены на дистанционный режим обучения, добавили в мэрии. По данным главного управления МЧС РФ по Дагестану, в течение суток 5 ноября по районам республики и районам Каспийского моря прогнозируется усиление ветра до 30-33 метров в секунду. Аварийные службы в ряде муниципалитетов республики переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. Местные жители в Telegram-каналах сообщают об упавших деревьях, рекламных щитах, дорожных знаках.

https://ria.ru/20241105/makhachkala-1981936004.html

https://ria.ru/20241101/dtp-1981424985.html

махачкала

россия

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия, каспийское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан