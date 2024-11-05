https://ria.ru/20241105/veter-1981973165.html
В Махачкале ветер сорвал часть крыши у школы
В Махачкале ветер сорвал часть крыши у школы - РИА Новости, 05.11.2024
В Махачкале ветер сорвал часть крыши у школы
Порывистый ветер сорвал часть крыши школы №48 в Махачкале, ремонтная бригада работает над восстановлением кровли, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:37
2024-11-05T16:37
2024-11-05T16:37
происшествия
махачкала
россия
каспийское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 ноя - РИА Новости. Порывистый ветер сорвал часть крыши школы №48 в Махачкале, ремонтная бригада работает над восстановлением кровли, сообщили в пресс-службе администрации города. "В связи с сильными порывами ветра была сорвана часть крыши здания МБОУ "СОШ №48". В настоящее время на месте работает бригада МБУ "Благоустройство". Также привлечены специалисты и работники образовательного учреждения, которые проводят работу по укреплению части кровли, находящейся под угрозой дальнейшего срыва", – говорится в сообщении. Небезопасная часть территории школы ограждена, учащиеся второй смены переведены на дистанционный режим обучения, добавили в мэрии. По данным главного управления МЧС РФ по Дагестану, в течение суток 5 ноября по районам республики и районам Каспийского моря прогнозируется усиление ветра до 30-33 метров в секунду. Аварийные службы в ряде муниципалитетов республики переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. Местные жители в Telegram-каналах сообщают об упавших деревьях, рекламных щитах, дорожных знаках.
https://ria.ru/20241105/makhachkala-1981936004.html
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происшествия, махачкала, россия, каспийское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Каспийское море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Махачкале ветер сорвал часть крыши у школы
В Махачкале порывистый ветер сорвал часть крыши у школы