https://ria.ru/20241105/uchebnik-1982018376.html
Минпросвещения разработает государственные учебники по русскому языку
Минпросвещения разработает государственные учебники по русскому языку - РИА Новости, 05.11.2024
Минпросвещения разработает государственные учебники по русскому языку
Минпросвещения России планирует разработать государственные учебники по русскому языку, как и по всем обязательным школьным предметам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:26
2024-11-05T19:26
2024-11-05T22:14
россия
общество
владимир путин
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России планирует разработать государственные учебники по русскому языку, как и по всем обязательным школьным предметам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Предполагается, что будет подготовлено 19 книг с учетом того, что для отдельных классов учебник будет включать нескольких частей. Это займет не менее двух-трех лет.В ведомстве рассчитывают, что новый механизм подготовки госучебников по русскому языку значительно их удешевит, как это было сделано с государственными учебниками по истории — их цену удалось снизить почти впятеро по сравнению с коммерческими аналогами.Во вторник президент России Владимир Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку. Он отметил, что их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано.
https://ria.ru/20241105/putin-1981996933.html
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россия, общество, владимир путин, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Общество, Владимир Путин, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения разработает государственные учебники по русскому языку
Минпросвещения планирует разработать государственные учебники по русскому языку