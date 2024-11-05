https://ria.ru/20241105/uchebnik-1982018376.html

Минпросвещения разработает государственные учебники по русскому языку

Минпросвещения разработает государственные учебники по русскому языку - РИА Новости, 05.11.2024

Минпросвещения разработает государственные учебники по русскому языку

Минпросвещения России планирует разработать государственные учебники по русскому языку, как и по всем обязательным школьным предметам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:26

2024-11-05T19:26

2024-11-05T22:14

россия

общество

владимир путин

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России планирует разработать государственные учебники по русскому языку, как и по всем обязательным школьным предметам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Предполагается, что будет подготовлено 19 книг с учетом того, что для отдельных классов учебник будет включать нескольких частей. Это займет не менее двух-трех лет.В ведомстве рассчитывают, что новый механизм подготовки госучебников по русскому языку значительно их удешевит, как это было сделано с государственными учебниками по истории — их цену удалось снизить почти впятеро по сравнению с коммерческими аналогами.Во вторник президент России Владимир Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку. Он отметил, что их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано.

https://ria.ru/20241105/putin-1981996933.html

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2024

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россия, общество, владимир путин, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)