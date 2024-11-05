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ЛДПР предложила повысить штрафы за шум на дорогах - РИА Новости, 05.11.2024
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11:27 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/shum-1981894874.html
ЛДПР предложила повысить штрафы за шум на дорогах
ЛДПР предложила повысить штрафы за шум на дорогах - РИА Новости, 05.11.2024
ЛДПР предложила повысить штрафы за шум на дорогах
Группа депутатов ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ проект о повышении штрафа до 20 тысяч рублей за... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:27
2024-11-05T11:27
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москва
санкт-петербург
дмитрий свищев
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лдпр
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ проект о повышении штрафа до 20 тысяч рублей за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума в 96 децибел на дорогах, рассказали в пресс-службе партии. "Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили повысить штраф с 500 рублей до 20 тысяч рублей за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума в 96 децибел на дорогах. До 30 тысяч рублей вырастут штрафы и для должностных лиц, допустивших использование такой авто- и мототехники. Соответствующую инициативу ЛДПР направила на заключение правительства РФ 5 ноября 2024 года", - рассказали журналистам в пресс-службе партии. Законопроектом предлагается увеличить ответственность на граждан за эксплуатацию транспортных средств с превышением уровня шума и загрязняющих веществ, а также на должностных лиц за допуск таких средств к использованию. Авторы инициативы подчеркивают, что сейчас установлена административная ответственность за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума в размере 500 рублей, а также за допуск таких средств в эксплуатацию - в размере от 500 до 1 тысячи рублей. "Целью нашей инициативы является привлечение внимания к проблеме шума и демонстрация фактических нарушений в этой области. Если выйти на любую дорогу в Москве и произвести замер шума, то почти везде показатели будут очень высокие. В 2022 году была приведена статистика самых шумных городов России. В список попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень. Наиболее значимым источником шума как раз является автотранспорт", - сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР). По мнению депутатов, предлагаемый размер административных штрафов отвечает запросам общества на комфортную городскую среду, соблюдение тишины и покоя граждан, а также снижение воздействия вреда от транспортных средств.
https://ria.ru/20241031/mvd-1981033414.html
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россия, москва, санкт-петербург, дмитрий свищев, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, авто
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Дмитрий Свищев, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Авто
ЛДПР предложила повысить штрафы за шум на дорогах

ЛДПР предложила повысить штрафы за шум на дорогах до 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ проект о повышении штрафа до 20 тысяч рублей за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума в 96 децибел на дорогах, рассказали в пресс-службе партии.
"Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили повысить штраф с 500 рублей до 20 тысяч рублей за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума в 96 децибел на дорогах. До 30 тысяч рублей вырастут штрафы и для должностных лиц, допустивших использование такой авто- и мототехники. Соответствующую инициативу ЛДПР направила на заключение правительства РФ 5 ноября 2024 года", - рассказали журналистам в пресс-службе партии.
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Законопроектом предлагается увеличить ответственность на граждан за эксплуатацию транспортных средств с превышением уровня шума и загрязняющих веществ, а также на должностных лиц за допуск таких средств к использованию.
Авторы инициативы подчеркивают, что сейчас установлена административная ответственность за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума в размере 500 рублей, а также за допуск таких средств в эксплуатацию - в размере от 500 до 1 тысячи рублей.
"Целью нашей инициативы является привлечение внимания к проблеме шума и демонстрация фактических нарушений в этой области. Если выйти на любую дорогу в Москве и произвести замер шума, то почти везде показатели будут очень высокие. В 2022 году была приведена статистика самых шумных городов России. В список попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень. Наиболее значимым источником шума как раз является автотранспорт", - сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
По мнению депутатов, предлагаемый размер административных штрафов отвечает запросам общества на комфортную городскую среду, соблюдение тишины и покоя граждан, а также снижение воздействия вреда от транспортных средств.
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