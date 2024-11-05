Два гелиофизических спутника, запущенных "Союзом", вывели на орбиту
Роскосмос: гелиофизические спутники "Ионосфера-М" №1 и №2 выведены на орбиту
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и российскими спутниками "Ионосфера" № 1 и № 2 с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и российскими спутниками "Ионосфера" № 1 и № 2 с космодрома Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 5 ноя — РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту гелиофизические спутники "Ионосфера-М", сообщил представитель "Роскосмоса".
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"Гелиогеофизические космические аппараты "Ионосфера-М" № 1 и № 2 выведены на солнечно-синхронную орбиту Земли", — сказал он.
Ракета "Союз-2.1б" с "Фрегатом" и спутниками стартовала с космодрома Восточный в 02:18 мск. Через девять минут и 24 секунды она вывела разгонный блок с аппаратами на околоземную орбиту.
После отделения "Ионосфер" "Фрегату" предстоит доставить на рабочие орбиты 53 малых аппарата, в том числе 28 аппаратов спутников системы автоматической идентификации судов SITRO-AIS компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group), а также 16 студенческих спутников научно-образовательного проекта Space-π и первый российско-китайский студенческий спутник "Дружба АТУРК", а также аппараты Kowsar и Hodhod частной иранской компании Space Omid.
Как рассказал журналистам после пуска директор ИКИ Анатолий Петрукович, важность изучения ионосферы состоит в том, что именно эта область околоземного космического пространства отражает влияние Солнца на планету. По его словам, в частности, от состояния ионосферы зависит эффективность работы навигационных систем и других технических устройств, связанных с передачей радиосигналов.
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Спутники "Ионосфера-М" массой по 430 килограммов будут с орбиты высотой 820 километров наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями ее структуры, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы и распределением озона в ее верхних слоях, а также контролировать радиационную обстановку. Позднее группировку пополнят еще двумя такими спутниками и одним "Зондом-М".
Два аппарата разработаны корпорацией "ВНИИЭМ", комплекс целевой аппаратуры для них создан в Институте комических исследований (ИКИ) РАН. Пользоваться ими будут, в том числе, Росгидромет и Российская академия наук. Как рассказали в пресс-службе ИКИ, проект "Ионозонд" возобновит работу, которую до 1990-х годов вели с помощью специальных космических аппаратов и комплекса на станции "Мир".
На "Ионосферах-М" установлены ионозонды ЛАЭРТ, приемники сигналов навигационных спутников ПЭС, передатчики когерентных радиосигналов МАЯК, приемники НВК, спектрометры плазмы и энергичной радиации СПЭР/1, спектрометры галактических космических лучей ГАЛС/1, гамма-спектрометры СГ/1.