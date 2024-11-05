https://ria.ru/20241105/putin-1982024002.html
Путин вошел в число иностранных политиков, пользующихся доверием в Словакии
Путин вошел в число иностранных политиков, пользующихся доверием в Словакии - РИА Новости, 05.11.2024
Путин вошел в число иностранных политиков, пользующихся доверием в Словакии
Президент России Владимир Путин вошел в первую пятерку иностранных политиков, пользующихся наибольшим доверием среди граждан Словакии, следует из опроса,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:52
2024-11-05T19:52
2024-11-05T19:52
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БРАТИСЛАВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вошел в первую пятерку иностранных политиков, пользующихся наибольшим доверием среди граждан Словакии, следует из опроса, который был проведен исследовательским агентством Ipsos по заказу словацкого издания Denník N. Рейтинг иностранных политиков, которые пользуются наибольшим доверием среди граждан Словакии, возглавляют чешский президент Петр Павел и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, на третьем месте - экс-президент США Дональд Трамп, на четвертом - президент РФ Владимир Путин, ему выразили доверие четверть опрошенных. Замыкает первую пятерку президент Франции Эммануэль Макрон. Далее в рейтинге следует вице-президент США Камала Харрис, на седьмом месте - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на восьмом - Владимир Зеленский, замыкают вторую пятерку - экс-президент США Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц. Опрос проводился с 6 по 10 сентября, участие в нем приняли 1 025 респондентов, статистическая погрешность не уточняется.
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в мире, сша, россия, словакия, владимир путин, петр павел, виктор орбан, еврокомиссия
В мире, США, Россия, Словакия, Владимир Путин, Петр Павел, Виктор Орбан, Еврокомиссия
Путин вошел в число иностранных политиков, пользующихся доверием в Словакии
Ipsos: Путин вошел в первую пятерку иностранных политиков, пользующихся доверием