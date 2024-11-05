https://ria.ru/20241105/putin-1982024002.html

Путин вошел в число иностранных политиков, пользующихся доверием в Словакии

Путин вошел в число иностранных политиков, пользующихся доверием в Словакии - РИА Новости, 05.11.2024

Путин вошел в число иностранных политиков, пользующихся доверием в Словакии

Президент России Владимир Путин вошел в первую пятерку иностранных политиков, пользующихся наибольшим доверием среди граждан Словакии, следует из опроса,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:52

2024-11-05T19:52

2024-11-05T19:52

в мире

сша

россия

словакия

владимир путин

петр павел

виктор орбан

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970786780_0:10:2112:1198_1920x0_80_0_0_99aa2912054313d8b5faa6d990f3c123.jpg

БРАТИСЛАВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вошел в первую пятерку иностранных политиков, пользующихся наибольшим доверием среди граждан Словакии, следует из опроса, который был проведен исследовательским агентством Ipsos по заказу словацкого издания Denník N. Рейтинг иностранных политиков, которые пользуются наибольшим доверием среди граждан Словакии, возглавляют чешский президент Петр Павел и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, на третьем месте - экс-президент США Дональд Трамп, на четвертом - президент РФ Владимир Путин, ему выразили доверие четверть опрошенных. Замыкает первую пятерку президент Франции Эммануэль Макрон. Далее в рейтинге следует вице-президент США Камала Харрис, на седьмом месте - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на восьмом - Владимир Зеленский, замыкают вторую пятерку - экс-президент США Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц. Опрос проводился с 6 по 10 сентября, участие в нем приняли 1 025 респондентов, статистическая погрешность не уточняется.

https://ria.ru/20240811/putin-1965468449.html

сша

россия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, словакия, владимир путин, петр павел, виктор орбан, еврокомиссия