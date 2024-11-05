https://ria.ru/20241105/putin-1982017294.html

Путин провел встречу с главой управления фонда "Защитники Отечества"

Путин провел встречу с главой управления фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 05.11.2024

Путин провел встречу с главой управления фонда "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марией Костюк, ее называли в числе... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:21

2024-11-05T19:21

2024-11-05T19:23

политика

владимир путин

еврейская автономная область

россия

ростислав гольдштейн

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марией Костюк, ее называли в числе кандидатов на пост главы Еврейской АО.Ранее во вторник Путин предложил действующему главе Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну возглавить республику Коми.Мария Костюк родом из Еврейской АО, с 2021 по 2023 годы работала зампредом правительства ЕАО.

https://ria.ru/20241105/komi-1982017208.html

еврейская автономная область

россия

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Наталья Макарова

политика, владимир путин, еврейская автономная область, россия, ростислав гольдштейн