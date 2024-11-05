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Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом - РИА Новости, 05.11.2024
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18:02 05.11.2024 (обновлено: 18:06 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1982002230.html
Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом
Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом - РИА Новости, 05.11.2024
Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом
Президент России Владимир Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:02
2024-11-05T18:06
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом. Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. В ходе мероприятия было озвучено предложение при популяризации русского языка за рубежом обращать внимание не только на взрослую аудиторию, но и на детей. "Проводить соответствующую работу на базе наших посольств, на базе школ при посольствах - это естественное дело. Конечно, безусловно, мы это поддерживаем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241105/putin-1981965312.html
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом

Путин: популяризация русского языка среди детей за рубежом — естественное дело

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом.
Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. В ходе мероприятия было озвучено предложение при популяризации русского языка за рубежом обращать внимание не только на взрослую аудиторию, но и на детей.
«
"Проводить соответствующую работу на базе наших посольств, на базе школ при посольствах - это естественное дело. Конечно, безусловно, мы это поддерживаем", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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