Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом
Путин: популяризация русского языка среди детей за рубежом — естественное дело
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом.
Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. В ходе мероприятия было озвучено предложение при популяризации русского языка за рубежом обращать внимание не только на взрослую аудиторию, но и на детей.
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"Проводить соответствующую работу на базе наших посольств, на базе школ при посольствах - это естественное дело. Конечно, безусловно, мы это поддерживаем", - сказал Путин.