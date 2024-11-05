https://ria.ru/20241105/putin-1982002230.html

Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом

Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом - РИА Новости, 05.11.2024

Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом

Президент России Владимир Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:02

2024-11-05T18:02

2024-11-05T18:06

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею популяризации русского языка среди детей за рубежом. Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. В ходе мероприятия было озвучено предложение при популяризации русского языка за рубежом обращать внимание не только на взрослую аудиторию, но и на детей. "Проводить соответствующую работу на базе наших посольств, на базе школ при посольствах - это естественное дело. Конечно, безусловно, мы это поддерживаем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241105/putin-1981965312.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование