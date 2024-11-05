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Путин поручил разобраться с понятиями "русский" и "родной" язык в школах - РИА Новости, 05.11.2024
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17:37 05.11.2024 (обновлено: 17:41 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981996933.html
Путин поручил разобраться с понятиями "русский" и "родной" язык в школах
Путин поручил разобраться с понятиями "русский" и "родной" язык в школах - РИА Новости, 05.11.2024
Путин поручил разобраться с понятиями "русский" и "родной" язык в школах
Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с понятиями "русский" и "родной" язык в школах, чтобы не было непонимания. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:37
2024-11-05T17:41
россия
владимир путин
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с понятиями "русский" и "родной" язык в школах, чтобы не было непонимания. "В самом начале прозвучало, что русский должен быть родным для всех, кто проживает в Российской федерации. Я не говорю, что так должно быть, просто коллеги говорили об этом. Имея в виду, что это язык межнационального межэтнического общения, государственнообразующий язык, надо разобраться с этим, конечно, чтобы понятия одинаково понимались всеми и путаницы никакой не было", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России, рассуждая о понятиях "родного" и "русского языка" в рамках школьной программы.
https://ria.ru/20241105/putin-1981965430.html
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россия, владимир путин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил разобраться с понятиями "русский" и "родной" язык в школах

Путин поручил устранить непонимание понятий "русский" и "родной" язык в школах

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с понятиями "русский" и "родной" язык в школах, чтобы не было непонимания.
"В самом начале прозвучало, что русский должен быть родным для всех, кто проживает в Российской федерации. Я не говорю, что так должно быть, просто коллеги говорили об этом. Имея в виду, что это язык межнационального межэтнического общения, государственнообразующий язык, надо разобраться с этим, конечно, чтобы понятия одинаково понимались всеми и путаницы никакой не было", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России, рассуждая о понятиях "родного" и "русского языка" в рамках школьной программы.
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