https://ria.ru/20241105/putin-1981967028.html

Путин предложил создать стипендию для учителей русского языка за рубежом

Путин предложил создать стипендию для учителей русского языка за рубежом - РИА Новости, 05.11.2024

Путин предложил создать стипендию для учителей русского языка за рубежом

Президент России Владимир Путин поддержал идею по созданию стипендии имени профессора Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка, работающих за... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:22

2024-11-05T16:22

2024-11-05T17:33

владимир путин

общество

россия

людмила вербицкая

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею по созданию стипендии имени профессора Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка, работающих за рубежом."Знаю, что есть идея учредить специальную стипендию для молодых, одаренных русистов, граждан других государств, которые преподают русский язык и литературу, продвигают нашу культуру за рубежом, зачастую весьма в сложных условиях они работают, это хорошая идея, я ее полностью поддерживаю", - сказал глава государства в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.Путин отметил, что профессор Людмила Вербицкая "замечательный педагог, ученый, настоящий подвижник", она была одним из инициаторов создания совета по русскому языку.

https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html

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владимир путин, общество, россия, людмила вербицкая, социальный навигатор, сн_образование