"Шансы падают": Пушков раскрыл главный провал генсека НАТО
Пушков: отказ Запада от приглашения Украины в НАТО подрывает позицию Рютте
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Позиция генсека НАТО Марка Рютте по вопросу вступления Украины в альянс подорвана из-за отказа стран-участниц принимать Украину. Такое мнение выразил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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"Как сообщает Ханс фон дер Букхардт, старший политический корреспондент издания Politico, во время встречи с генсеком НАТО Рютте канцлер Шольц высказался против "перспективы вступления Украины" в альянс. Если это так, то это откровенная дезавуация заявлений Рютте, который сделал эту тему центральной в своей программе сразу после того, как стал генсеком НАТО", — написал он.
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Пушков отметил, что вопрос о перспективах Украины в НАТО раскалывает блок, а европейские лидеры не могут единогласно принять соответствующее решение, что подрывает обещания действующего генсека НАТО о скором вступлении Киева в альянс.
"По этой причине, а также в силу положения дел на фронтах и без того ничтожные шансы Украины быть принятой в альянс не растут, как пытается намекать Рютте, а падают. И теперь он сам и многие западные политики, упорно говорившие о "натовской перспективе для Украины", будут, вероятно, переносить эту перспективу на все более отдаленное будущее, которое, скорее всего, так и не наступит", — резюмировал сенатор.
Ранее Politico сообщало, что как минимум семь стран НАТО, в том числе США и Германия, не готовы поддержать немедленное вступление Украины в альянс. По данным издания, в число основных держав, которые затягивают с приглашением Украины в НАТО, входят Германия и США. А такие страны, как Бельгия, Словения и Испания, "прячутся" за Вашингтоном и Берлином и с неохотой относятся к идее присоединения Киева к альянсу.