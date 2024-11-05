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"Шансы падают": Пушков раскрыл главный провал генсека НАТО - РИА Новости, 05.11.2024
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07:42 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/proval-1981867271.html
"Шансы падают": Пушков раскрыл главный провал генсека НАТО
"Шансы падают": Пушков раскрыл главный провал генсека НАТО - РИА Новости, 05.11.2024
"Шансы падают": Пушков раскрыл главный провал генсека НАТО
Позиция генсека НАТО Марка Рютте по вопросу вступления Украины в альянс подорвана из-за отказа стран-участниц принимать Украину. Такое мнение выразил в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T07:42
2024-11-05T07:42
в мире
украина
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марк рютте
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Позиция генсека НАТО Марка Рютте по вопросу вступления Украины в альянс подорвана из-за отказа стран-участниц принимать Украину. Такое мнение выразил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Как сообщает Ханс фон дер Букхардт, старший политический корреспондент издания Politico, во время встречи с генсеком НАТО Рютте канцлер Шольц высказался против "перспективы вступления Украины" в альянс. Если это так, то это откровенная дезавуация заявлений Рютте, который сделал эту тему центральной в своей программе сразу после того, как стал генсеком НАТО", — написал он.Пушков отметил, что вопрос о перспективах Украины в НАТО раскалывает блок, а европейские лидеры не могут единогласно принять соответствующее решение, что подрывает обещания действующего генсека НАТО о скором вступлении Киева в альянс."По этой причине, а также в силу положения дел на фронтах и без того ничтожные шансы Украины быть принятой в альянс не растут, как пытается намекать Рютте, а падают. И теперь он сам и многие западные политики, упорно говорившие о "натовской перспективе для Украины", будут, вероятно, переносить эту перспективу на все более отдаленное будущее, которое, скорее всего, так и не наступит", — резюмировал сенатор.Ранее Politico сообщало, что как минимум семь стран НАТО, в том числе США и Германия, не готовы поддержать немедленное вступление Украины в альянс. По данным издания, в число основных держав, которые затягивают с приглашением Украины в НАТО, входят Германия и США. А такие страны, как Бельгия, Словения и Испания, "прячутся" за Вашингтоном и Берлином и с неохотой относятся к идее присоединения Киева к альянсу.
https://ria.ru/20241028/pushkov-1980598719.html
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в мире, украина, киев, сша, марк рютте, алексей пушков, нато, politico, совет федерации рф
В мире, Украина, Киев, США, Марк Рютте, Алексей Пушков, НАТО, Politico, Совет Федерации РФ
"Шансы падают": Пушков раскрыл главный провал генсека НАТО

Пушков: отказ Запада от приглашения Украины в НАТО подрывает позицию Рютте

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Позиция генсека НАТО Марка Рютте по вопросу вступления Украины в альянс подорвана из-за отказа стран-участниц принимать Украину. Такое мнение выразил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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"Как сообщает Ханс фон дер Букхардт, старший политический корреспондент издания Politico, во время встречи с генсеком НАТО Рютте канцлер Шольц высказался против "перспективы вступления Украины" в альянс. Если это так, то это откровенная дезавуация заявлений Рютте, который сделал эту тему центральной в своей программе сразу после того, как стал генсеком НАТО", — написал он.
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Пушков отметил, что вопрос о перспективах Украины в НАТО раскалывает блок, а европейские лидеры не могут единогласно принять соответствующее решение, что подрывает обещания действующего генсека НАТО о скором вступлении Киева в альянс.
"По этой причине, а также в силу положения дел на фронтах и без того ничтожные шансы Украины быть принятой в альянс не растут, как пытается намекать Рютте, а падают. И теперь он сам и многие западные политики, упорно говорившие о "натовской перспективе для Украины", будут, вероятно, переносить эту перспективу на все более отдаленное будущее, которое, скорее всего, так и не наступит", — резюмировал сенатор.
Ранее Politico сообщало, что как минимум семь стран НАТО, в том числе США и Германия, не готовы поддержать немедленное вступление Украины в альянс. По данным издания, в число основных держав, которые затягивают с приглашением Украины в НАТО, входят Германия и США. А такие страны, как Бельгия, Словения и Испания, "прячутся" за Вашингтоном и Берлином и с неохотой относятся к идее присоединения Киева к альянсу.
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В миреУкраинаКиевСШАМарк РюттеАлексей ПушковНАТОPoliticoСовет Федерации РФ
 
 
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