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В Ленобласти учредили премию общественного признания "Команда 47" - РИА Новости, 05.11.2024
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Ленинградская область
 
21:08 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/premiya-1982036067.html
В Ленобласти учредили премию общественного признания "Команда 47"
В Ленобласти учредили премию общественного признания "Команда 47" - РИА Новости, 05.11.2024
В Ленобласти учредили премию общественного признания "Команда 47"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о старте приема заявок на первую региональную премию общественного признания "Команда 47", которую... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T21:08
2024-11-05T21:08
ленинградская область
ленинградская область
россия
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о старте приема заявок на первую региональную премию общественного признания "Команда 47", которую планируется проводить ежегодно, она будет присуждаться социально ответственному бизнесу, СМИ и активным ленинградцам, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня каждому важно знать о добрых делах и ответственности, которые являются примером. Поэтому Ленобласть инициировала премию общественного признания "Команда 47" для региональных благотворителей. Номинации премии полностью созвучны духовно-нравственным ценностям России, которые утвердил наш президент. Действительно, именно в этих направлениях социальная ответственность бизнеса проявляется ярче всего", - сказал Дрозденко. Подать заявку можно по девяти номинациям: "Коллективизм, взаимопомощь и уважение", "Единство народов России", "Служение Отечеству и ответственность за его судьбу", "Гуманизм, милосердие, справедливость", "Крепкая семья", "Созидательный труд", "Преемственность поколений", "Приоритет духовного над материальным" и "Голос Команды 47". Оператором премии выступает комитет общественных коммуникаций Ленинградской области. К участию приглашаются коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, СО НКО, общественные объединения, СМИ и блогеры, способствующие развитию и популяризации благотворительной деятельности в Ленинградской области. В пресс-службе правительства области пояснили, что ходатайства за кандидатов на получение премии физические и юридические лица могут направлять до 20 ноября на адрес: lenoblpress@lenreg.ru. Помимо общественного признания, лауреаты премии получат право на использование знака "Команда 47" для корпоративных программ.
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ленинградская область, россия, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко
В Ленобласти учредили премию общественного признания "Команда 47"

Региональная премия общественного признания "Команда 47" учреждена в Ленобласти

© Фото : правительство Ленинградской областиАктивисты движения "Команда 47"
Активисты движения Команда 47 - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : правительство Ленинградской области
Активисты движения "Команда 47". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о старте приема заявок на первую региональную премию общественного признания "Команда 47", которую планируется проводить ежегодно, она будет присуждаться социально ответственному бизнесу, СМИ и активным ленинградцам, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Сегодня каждому важно знать о добрых делах и ответственности, которые являются примером. Поэтому Ленобласть инициировала премию общественного признания "Команда 47" для региональных благотворителей. Номинации премии полностью созвучны духовно-нравственным ценностям России, которые утвердил наш президент. Действительно, именно в этих направлениях социальная ответственность бизнеса проявляется ярче всего", - сказал Дрозденко.
Подать заявку можно по девяти номинациям: "Коллективизм, взаимопомощь и уважение", "Единство народов России", "Служение Отечеству и ответственность за его судьбу", "Гуманизм, милосердие, справедливость", "Крепкая семья", "Созидательный труд", "Преемственность поколений", "Приоритет духовного над материальным" и "Голос Команды 47".
Оператором премии выступает комитет общественных коммуникаций Ленинградской области. К участию приглашаются коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, СО НКО, общественные объединения, СМИ и блогеры, способствующие развитию и популяризации благотворительной деятельности в Ленинградской области. В пресс-службе правительства области пояснили, что ходатайства за кандидатов на получение премии физические и юридические лица могут направлять до 20 ноября на адрес: lenoblpress@lenreg.ru.
Помимо общественного признания, лауреаты премии получат право на использование знака "Команда 47" для корпоративных программ.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияАлександр Дрозденко
 
 
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