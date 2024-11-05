https://ria.ru/20241105/premiya-1982036067.html

В Ленобласти учредили премию общественного признания "Команда 47"

В Ленобласти учредили премию общественного признания "Команда 47" - РИА Новости, 05.11.2024

В Ленобласти учредили премию общественного признания "Команда 47"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о старте приема заявок на первую региональную премию общественного признания "Команда 47", которую... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T21:08

2024-11-05T21:08

2024-11-05T21:08

ленинградская область

ленинградская область

россия

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о старте приема заявок на первую региональную премию общественного признания "Команда 47", которую планируется проводить ежегодно, она будет присуждаться социально ответственному бизнесу, СМИ и активным ленинградцам, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня каждому важно знать о добрых делах и ответственности, которые являются примером. Поэтому Ленобласть инициировала премию общественного признания "Команда 47" для региональных благотворителей. Номинации премии полностью созвучны духовно-нравственным ценностям России, которые утвердил наш президент. Действительно, именно в этих направлениях социальная ответственность бизнеса проявляется ярче всего", - сказал Дрозденко. Подать заявку можно по девяти номинациям: "Коллективизм, взаимопомощь и уважение", "Единство народов России", "Служение Отечеству и ответственность за его судьбу", "Гуманизм, милосердие, справедливость", "Крепкая семья", "Созидательный труд", "Преемственность поколений", "Приоритет духовного над материальным" и "Голос Команды 47". Оператором премии выступает комитет общественных коммуникаций Ленинградской области. К участию приглашаются коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, СО НКО, общественные объединения, СМИ и блогеры, способствующие развитию и популяризации благотворительной деятельности в Ленинградской области. В пресс-службе правительства области пояснили, что ходатайства за кандидатов на получение премии физические и юридические лица могут направлять до 20 ноября на адрес: lenoblpress@lenreg.ru. Помимо общественного признания, лауреаты премии получат право на использование знака "Команда 47" для корпоративных программ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинградская область, россия, александр дрозденко