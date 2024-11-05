https://ria.ru/20241105/peterburg-1981881954.html

Петербургской пенсионерке продали коллагеновые шарики вместо икры

Петербургской пенсионерке продали коллагеновые шарики вместо икры - РИА Новости, 05.11.2024

Петербургской пенсионерке продали коллагеновые шарики вместо икры

Незнакомец в Санкт-Петербурге продал пенсионерке 40 банок коллагеновых шариков вместо красной икры, он задержан по делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:53

2024-11-05T09:53

2024-11-05T09:53

происшествия

россия

санкт-петербург

петродворцовый район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Незнакомец в Санкт-Петербурге продал пенсионерке 40 банок коллагеновых шариков вместо красной икры, он задержан по делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в конце октября в полицию Петродворцового района обратилась 66-летняя пенсионерка из поселка Стрельна. По ее словам, незнакомец на Фронтовой улице предложил ей купить 40 банок красной икры по выгодной цене. "Пожилая женщина согласилась и отдала торговцу 37 тысяч рублей, однако придя домой и открыв для пробы одну банку, обнаружила подделку. Экспертиза показала: вместо рыбного деликатеса банки были заполнены имитацией – коллагеновыми шариками, окрашенными в красный цвет", – рассказали в ГУМВД. Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), и правоохранители организовали розыск предполагаемого фигуранта. "В результате наряд госавтоинспекции... в Петергофе остановил автомобиль "Лада Гранта", за рулем которого находился разыскиваемый, 18-летний цыган, проживающий в Ставропольском крае. В машине находился его 29-летний брат, который, как выяснили полицейские, являлся соучастником преступления. Злоумышленники были доставлены в отдел полиции и задержаны в качестве подозреваемых", – заключают в региональном главке МВД. Следствие устанавливает, не замешаны ли задержанные в других эпизодах противозаконной деятельности.

https://ria.ru/20241014/krasnojarsk-1977883304.html

https://ria.ru/20241102/pensionerka-1981541206.html

https://ria.ru/20241102/peterburg-1981488826.html

россия

санкт-петербург

петродворцовый район

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происшествия, россия, санкт-петербург, петродворцовый район