https://ria.ru/20241105/mvd-1981900644.html

МВД рассказало о росте числа легальных трудовых мигрантов

МВД рассказало о росте числа легальных трудовых мигрантов - РИА Новости, 05.11.2024

МВД рассказало о росте числа легальных трудовых мигрантов

Количество мигрантов, получивших разрешение на работу в России, выросло на 41 процент, рассказали в МВД газете "Известия". РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:02

2024-11-05T12:02

2024-11-05T12:02

россия

сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Количество мигрантов, получивших разрешение на работу в России, выросло на 41 процент, рассказали в МВД газете "Известия"."По итогам девяти месяцев 2024 года иностранным гражданам выдали 120,2 тысячи разрешений на работу — это на 41% выше по сравнению с таким же периодом прошлого года <...> в том числе 34,9 тысячи документов оформили высококвалифицированным специалистам (+55% к аналогичному периоду прошлого года)", – приводят "Известия" данные ведомства.Разрешения могут быть выданы только иностранным гражданам из стран с визовым режимом, таким как США, Китай и Германия. Для оформления документа о трудоустройстве компания сначала должна получить разрешение на привлечения сотрудника.При этом число мигрантов из стран ближнего зарубежья, с которыми у России безвизовый режим, таких как Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан, сократилось на 100 тыс. Граждане этих стран должны оформлять патент, который позволяет работать только в регионе, где был получен.В октябре МВД России сообщало о росте числа нелегальных трудовых мигрантов, после чего Дмитрий Медведев сделал ряд заявлений об ужесточении миграционной политики.

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981235754.html

россия

сша

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россия, сша, дмитрий медведев