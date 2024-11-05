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МВД рассказало о росте числа легальных трудовых мигрантов - РИА Новости, 05.11.2024
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12:02 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/mvd-1981900644.html
МВД рассказало о росте числа легальных трудовых мигрантов
МВД рассказало о росте числа легальных трудовых мигрантов - РИА Новости, 05.11.2024
МВД рассказало о росте числа легальных трудовых мигрантов
Количество мигрантов, получивших разрешение на работу в России, выросло на 41 процент, рассказали в МВД газете "Известия". РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:02
2024-11-05T12:02
россия
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Количество мигрантов, получивших разрешение на работу в России, выросло на 41 процент, рассказали в МВД газете "Известия"."По итогам девяти месяцев 2024 года иностранным гражданам выдали 120,2 тысячи разрешений на работу — это на 41% выше по сравнению с таким же периодом прошлого года &lt;...&gt; в том числе 34,9 тысячи документов оформили высококвалифицированным специалистам (+55% к аналогичному периоду прошлого года)", – приводят "Известия" данные ведомства.Разрешения могут быть выданы только иностранным гражданам из стран с визовым режимом, таким как США, Китай и Германия. Для оформления документа о трудоустройстве компания сначала должна получить разрешение на привлечения сотрудника.При этом число мигрантов из стран ближнего зарубежья, с которыми у России безвизовый режим, таких как Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан, сократилось на 100 тыс. Граждане этих стран должны оформлять патент, который позволяет работать только в регионе, где был получен.В октябре МВД России сообщало о росте числа нелегальных трудовых мигрантов, после чего Дмитрий Медведев сделал ряд заявлений об ужесточении миграционной политики.
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html
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россия, сша, дмитрий медведев
Россия, США, Дмитрий Медведев
МВД рассказало о росте числа легальных трудовых мигрантов

МВД: количество легальных трудовых мигрантов увеличилось на 41 процент

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДокументы мигрантов, ожидающих разрешения на работу
Документы мигрантов, ожидающих разрешения на работу - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Документы мигрантов, ожидающих разрешения на работу. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Количество мигрантов, получивших разрешение на работу в России, выросло на 41 процент, рассказали в МВД газете "Известия".
"По итогам девяти месяцев 2024 года иностранным гражданам выдали 120,2 тысячи разрешений на работу — это на 41% выше по сравнению с таким же периодом прошлого года <...> в том числе 34,9 тысячи документов оформили высококвалифицированным специалистам (+55% к аналогичному периоду прошлого года)", – приводят "Известия" данные ведомства.
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Разрешения могут быть выданы только иностранным гражданам из стран с визовым режимом, таким как США, Китай и Германия. Для оформления документа о трудоустройстве компания сначала должна получить разрешение на привлечения сотрудника.
При этом число мигрантов из стран ближнего зарубежья, с которыми у России безвизовый режим, таких как Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан, сократилось на 100 тыс. Граждане этих стран должны оформлять патент, который позволяет работать только в регионе, где был получен.
В октябре МВД России сообщало о росте числа нелегальных трудовых мигрантов, после чего Дмитрий Медведев сделал ряд заявлений об ужесточении миграционной политики.
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