https://ria.ru/20241030/migranty-1980942679.html

Число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40 процентов

Число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40 процентов - РИА Новости, 30.10.2024

Число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40 процентов

Более 6,5 миллиона иностранцев находились в РФ по состоянию на 1 октября, из них более 740 тыс не имели законных оснований для этого, в целом число нелегалов с... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:47

2024-10-30T15:47

2024-10-30T15:49

общество

россия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 6,5 миллиона иностранцев находились в РФ по состоянию на 1 октября, из них более 740 тыс не имели законных оснований для этого, в целом число нелегалов с начала года возросло почти на 40%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "По состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона граждан других государств, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для пребывания. С начала года число указанных лиц возросло почти на 40%", - сказал он на коллегии ведомства. Колокольцев напомнил, что для подавляющего большинства "граждан данной категории" действует свободный въезд в РФ. "Они могут заехать сюда с туристическими целями и здесь остаться, перейдя в разряд нелегально пребывающих здесь граждан", - добавил министр.

https://ria.ru/20241029/migranty-1980677138.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты