https://ria.ru/20241030/migranty-1980942679.html
Число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40 процентов
Число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40 процентов - РИА Новости, 30.10.2024
Число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40 процентов
Более 6,5 миллиона иностранцев находились в РФ по состоянию на 1 октября, из них более 740 тыс не имели законных оснований для этого, в целом число нелегалов с... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:47
2024-10-30T15:47
2024-10-30T15:49
общество
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 6,5 миллиона иностранцев находились в РФ по состоянию на 1 октября, из них более 740 тыс не имели законных оснований для этого, в целом число нелегалов с начала года возросло почти на 40%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "По состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона граждан других государств, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для пребывания. С начала года число указанных лиц возросло почти на 40%", - сказал он на коллегии ведомства. Колокольцев напомнил, что для подавляющего большинства "граждан данной категории" действует свободный въезд в РФ. "Они могут заехать сюда с туристическими целями и здесь остаться, перейдя в разряд нелегально пребывающих здесь граждан", - добавил министр.
https://ria.ru/20241029/migranty-1980677138.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты
Общество, Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мигранты
Число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40 процентов
Колокольцев: число нелегалов в России с начала года возросло почти на 40%
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 6,5 миллиона иностранцев находились в РФ по состоянию на 1 октября, из них более 740 тыс не имели законных оснований для этого, в целом число нелегалов с начала года возросло почти на 40%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"По состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона граждан других государств, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для пребывания. С начала года число указанных лиц возросло почти на 40%", - сказал он на коллегии ведомства.
Колокольцев напомнил, что для подавляющего большинства "граждан данной категории" действует свободный въезд в РФ. "Они могут заехать сюда с туристическими целями и здесь остаться, перейдя в разряд нелегально пребывающих здесь граждан", - добавил министр.