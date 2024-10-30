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Число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40 процентов - РИА Новости, 30.10.2024
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15:47 30.10.2024 (обновлено: 15:49 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/migranty-1980942679.html
Число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40 процентов
Число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40 процентов - РИА Новости, 30.10.2024
Число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40 процентов
Более 6,5 миллиона иностранцев находились в РФ по состоянию на 1 октября, из них более 740 тыс не имели законных оснований для этого, в целом число нелегалов с... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:47
2024-10-30T15:49
общество
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 6,5 миллиона иностранцев находились в РФ по состоянию на 1 октября, из них более 740 тыс не имели законных оснований для этого, в целом число нелегалов с начала года возросло почти на 40%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "По состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона граждан других государств, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для пребывания. С начала года число указанных лиц возросло почти на 40%", - сказал он на коллегии ведомства. Колокольцев напомнил, что для подавляющего большинства "граждан данной категории" действует свободный въезд в РФ. "Они могут заехать сюда с туристическими целями и здесь остаться, перейдя в разряд нелегально пребывающих здесь граждан", - добавил министр.
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общество, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты
Общество, Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мигранты
Число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40 процентов

Колокольцев: число нелегалов в России с начала года возросло почти на 40%

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 6,5 миллиона иностранцев находились в РФ по состоянию на 1 октября, из них более 740 тыс не имели законных оснований для этого, в целом число нелегалов с начала года возросло почти на 40%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"По состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона граждан других государств, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для пребывания. С начала года число указанных лиц возросло почти на 40%", - сказал он на коллегии ведомства.
Колокольцев напомнил, что для подавляющего большинства "граждан данной категории" действует свободный въезд в РФ. "Они могут заехать сюда с туристическими целями и здесь остаться, перейдя в разряд нелегально пребывающих здесь граждан", - добавил министр.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Госдума приняла закон, касающийся преступлений нелегальных мигрантов
29 октября, 12:55
 
ОбществоРоссияВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Мигранты
 
 
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