https://ria.ru/20241105/meta-1981885558.html
Meta* сделала ИИ доступным для военных ведомств в США
Meta* сделала ИИ доступным для военных ведомств в США - РИА Новости, 05.11.2024
Meta* сделала ИИ доступным для военных ведомств в США
Компания Meta* сделала использование своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Llama доступным для американских ведомств в военных целях. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:30
2024-11-05T10:30
2024-11-05T10:30
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компания Meta* сделала использование своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Llama доступным для американских ведомств в военных целях. "Мы рады подтвердить, что мы также делаем Llama доступной для правительственных ведомств США, в том числе тех, которые работают над приложениями в сфере обороны и национальной безопасности, и для партнеров из частного сектора, которые поддерживают их работу", - говорится в заявлении на сайте компании. Отмечается, что Meta* в частности сотрудничает с такими компаниями, как Anduril, IBM, Lockheed Martin и Palantir. По данным компании, использование партнерами Llama позволяет, например, ускорить ремонт летательных аппаратов и облегчить планирование операции командами, занимающимися вопросами национальной безопасности.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240406/ii-1938253781.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша, ibm, lockheed martin
Технологии, Россия, США, IBM, Lockheed Martin
Meta* сделала ИИ доступным для военных ведомств в США
Meta сделала свою модель ИИ Llama доступным для военных ведомств в США