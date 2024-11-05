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Meta* сделала ИИ доступным для военных ведомств в США - РИА Новости, 05.11.2024
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10:30 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/meta-1981885558.html
Meta* сделала ИИ доступным для военных ведомств в США
Meta* сделала ИИ доступным для военных ведомств в США - РИА Новости, 05.11.2024
Meta* сделала ИИ доступным для военных ведомств в США
Компания Meta* сделала использование своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Llama доступным для американских ведомств в военных целях. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:30
2024-11-05T10:30
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компания Meta* сделала использование своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Llama доступным для американских ведомств в военных целях. "Мы рады подтвердить, что мы также делаем Llama доступной для правительственных ведомств США, в том числе тех, которые работают над приложениями в сфере обороны и национальной безопасности, и для партнеров из частного сектора, которые поддерживают их работу", - говорится в заявлении на сайте компании. Отмечается, что Meta* в частности сотрудничает с такими компаниями, как Anduril, IBM, Lockheed Martin и Palantir. По данным компании, использование партнерами Llama позволяет, например, ускорить ремонт летательных аппаратов и облегчить планирование операции командами, занимающимися вопросами национальной безопасности.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
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технологии, россия, сша, ibm, lockheed martin
Технологии, Россия, США, IBM, Lockheed Martin
Meta* сделала ИИ доступным для военных ведомств в США

Meta сделала свою модель ИИ Llama доступным для военных ведомств в США

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компания Meta* сделала использование своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Llama доступным для американских ведомств в военных целях.
"Мы рады подтвердить, что мы также делаем Llama доступной для правительственных ведомств США, в том числе тех, которые работают над приложениями в сфере обороны и национальной безопасности, и для партнеров из частного сектора, которые поддерживают их работу", - говорится в заявлении на сайте компании.
Отмечается, что Meta* в частности сотрудничает с такими компаниями, как Anduril, IBM, Lockheed Martin и Palantir. По данным компании, использование партнерами Llama позволяет, например, ускорить ремонт летательных аппаратов и облегчить планирование операции командами, занимающимися вопросами национальной безопасности.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
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