Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 05.11.2024 (обновлено: 16:02 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981963566.html
Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.11.2024
Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Урегулирование кризиса вокруг Газы позволить оздоровить обстановку на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:01
2024-11-05T16:02
в мире
израиль
ближний восток
россия
сергей лавров
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_d216ae3f37eb64346a91cfc0870a1c3e.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Урегулирование кризиса вокруг Газы позволить оздоровить обстановку на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, усилия США по переговорному процессу о соглашении Израиля и ХАМАС относительно прекращения огня и обмена удерживаемых лиц зашли в тупик, а ситуация в Газе продолжает деградировать. Более того, отметил министр, разгорается пожар регионального конфликта. "Его пламя охватило уже и территорию Ливана, а отдельные всполохи достигают Сирии, Ирака и даже Ирана. Нельзя не упомянуть и о резкой дестабилизации в районе судоходных артерий Красного моря и Аденского залива, где американцы и британцы "сколотили" многонациональную военно-морскую коалицию, развернувшую агрессивные действия против сил хуситов, которые в свою очередь отреагировали на силовые акции Израиля против палестинцев на оккупированных территориях", - сказал Лавров. "Катализатором всех этих процессов стал кризис вокруг сектора Газа. Чем скорее он будет урегулирован, тем быстрее начнется оздоровление обстановки на Ближнем Востоке в целом", - подчеркнул министр. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
https://ria.ru/20241105/putin-1981928606.html
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971650201.html
https://ria.ru/20241101/oon-1981442448.html
израиль
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4d25473bfca572e58bb31d55171bb17d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ближний восток, россия, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ближний Восток, Россия, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров: решение кризиса в Газе позволит оздоровить обстановку на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Урегулирование кризиса вокруг Газы позволить оздоровить обстановку на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, усилия США по переговорному процессу о соглашении Израиля и ХАМАС относительно прекращения огня и обмена удерживаемых лиц зашли в тупик, а ситуация в Газе продолжает деградировать. Более того, отметил министр, разгорается пожар регионального конфликта.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке
Вчера, 13:57
"Его пламя охватило уже и территорию Ливана, а отдельные всполохи достигают Сирии, Ирака и даже Ирана. Нельзя не упомянуть и о резкой дестабилизации в районе судоходных артерий Красного моря и Аденского залива, где американцы и британцы "сколотили" многонациональную военно-морскую коалицию, развернувшую агрессивные действия против сил хуситов, которые в свою очередь отреагировали на силовые акции Израиля против палестинцев на оккупированных территориях", - сказал Лавров.
"Катализатором всех этих процессов стал кризис вокруг сектора Газа. Чем скорее он будет урегулирован, тем быстрее начнется оздоровление обстановки на Ближнем Востоке в целом", - подчеркнул министр.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Лавров прокомментировал ультиматумы США по ближневосточному урегулированию
9 сентября, 16:45
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Полный текст читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
Разрушения в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В ООН крайне обеспокоились ситуацией на севере сектора Газа
1 ноября, 22:28
 
В миреИзраильБлижний ВостокРоссияСергей ЛавровХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала