https://ria.ru/20241105/lavrov-1981963566.html

Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.11.2024

Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Урегулирование кризиса вокруг Газы позволить оздоровить обстановку на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:01

2024-11-05T16:01

2024-11-05T16:02

в мире

израиль

ближний восток

россия

сергей лавров

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Урегулирование кризиса вокруг Газы позволить оздоровить обстановку на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, усилия США по переговорному процессу о соглашении Израиля и ХАМАС относительно прекращения огня и обмена удерживаемых лиц зашли в тупик, а ситуация в Газе продолжает деградировать. Более того, отметил министр, разгорается пожар регионального конфликта. "Его пламя охватило уже и территорию Ливана, а отдельные всполохи достигают Сирии, Ирака и даже Ирана. Нельзя не упомянуть и о резкой дестабилизации в районе судоходных артерий Красного моря и Аденского залива, где американцы и британцы "сколотили" многонациональную военно-морскую коалицию, развернувшую агрессивные действия против сил хуситов, которые в свою очередь отреагировали на силовые акции Израиля против палестинцев на оккупированных территориях", - сказал Лавров. "Катализатором всех этих процессов стал кризис вокруг сектора Газа. Чем скорее он будет урегулирован, тем быстрее начнется оздоровление обстановки на Ближнем Востоке в целом", - подчеркнул министр. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.

https://ria.ru/20241105/putin-1981928606.html

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971650201.html

https://ria.ru/20241101/oon-1981442448.html

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в мире, израиль, ближний восток, россия, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году