https://ria.ru/20241105/lavrov-1981959015.html

Лавров: Россия не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мира

Лавров: Россия не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мира - РИА Новости, 05.11.2024

Лавров: Россия не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мира

Российская сторона не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мирного договора, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:42

2024-11-05T15:42

2024-11-05T15:44

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская сторона не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мирного договора, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Приветствуем существенный прогресс, достигнутый в рамках азербайджано-армянского мирного процесса. С учетом многолетней вражды, военных действий, жертв с обеих сторон понимаем, насколько непросто Баку и Еревану добиться подвижек в нормализации", - сказал российский министр."Все это требует не только значительных усилий сторон в поиске взаимоприемлемых решений, но и времени. По этой причине, в отличие от западных псевдопосредников, не подталкиваем партнеров к поспешному заключению мирного договора", - отметил он.По словам Лаврова, российская сторона уверена в том, что "скороспелый мир без комплексного учета позиций Баку и Еревана, а также реалий "на земле" не приведет ни к чему хорошему, напротив, создаст дополнительные риски напряженности и потенциальной эскалации конфликта"."Россия заинтересована в устойчивом мире и стабильности на Южном Кавказе", - отметил глава МИД РФ.Полностью интервью Лаврова РИА Новости читайте во вторник, в 16.00 мск на сайте ria.ru

https://ria.ru/20241105/putin-1981930234.html

https://ria.ru/20241022/armeniya-1979410703.html

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в мире, ереван, баку, россия, сергей лавров, армения, азербайджан