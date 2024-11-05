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Лавров: Россия не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мира - РИА Новости, 05.11.2024
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15:42 05.11.2024 (обновлено: 15:44 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981959015.html
Лавров: Россия не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мира
Лавров: Россия не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мира - РИА Новости, 05.11.2024
Лавров: Россия не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мира
Российская сторона не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мирного договора, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:42
2024-11-05T15:44
в мире
ереван
баку
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская сторона не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мирного договора, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Приветствуем существенный прогресс, достигнутый в рамках азербайджано-армянского мирного процесса. С учетом многолетней вражды, военных действий, жертв с обеих сторон понимаем, насколько непросто Баку и Еревану добиться подвижек в нормализации", - сказал российский министр."Все это требует не только значительных усилий сторон в поиске взаимоприемлемых решений, но и времени. По этой причине, в отличие от западных псевдопосредников, не подталкиваем партнеров к поспешному заключению мирного договора", - отметил он.По словам Лаврова, российская сторона уверена в том, что "скороспелый мир без комплексного учета позиций Баку и Еревана, а также реалий "на земле" не приведет ни к чему хорошему, напротив, создаст дополнительные риски напряженности и потенциальной эскалации конфликта"."Россия заинтересована в устойчивом мире и стабильности на Южном Кавказе", - отметил глава МИД РФ.Полностью интервью Лаврова РИА Новости читайте во вторник, в 16.00 мск на сайте ria.ru
https://ria.ru/20241105/putin-1981930234.html
https://ria.ru/20241022/armeniya-1979410703.html
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в мире, ереван, баку, россия, сергей лавров, армения, азербайджан
В мире, Ереван, Баку, Россия, Сергей Лавров, Армения, Азербайджан
Лавров: Россия не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мира

Лавров: мы не подталкиваем Армению и Азербайджан к поспешному мирному договору

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская сторона не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мирного договора, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Приветствуем существенный прогресс, достигнутый в рамках азербайджано-армянского мирного процесса. С учетом многолетней вражды, военных действий, жертв с обеих сторон понимаем, насколько непросто Баку и Еревану добиться подвижек в нормализации", - сказал российский министр.
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"Все это требует не только значительных усилий сторон в поиске взаимоприемлемых решений, но и времени. По этой причине, в отличие от западных псевдопосредников, не подталкиваем партнеров к поспешному заключению мирного договора", - отметил он.
По словам Лаврова, российская сторона уверена в том, что "скороспелый мир без комплексного учета позиций Баку и Еревана, а также реалий "на земле" не приведет ни к чему хорошему, напротив, создаст дополнительные риски напряженности и потенциальной эскалации конфликта".
"Россия заинтересована в устойчивом мире и стабильности на Южном Кавказе", - отметил глава МИД РФ.
Полностью интервью Лаврова РИА Новости читайте во вторник, в 16.00 мск на сайте ria.ru
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В миреЕреванБакуРоссияСергей ЛавровАрменияАзербайджан
 
 
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