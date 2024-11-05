https://ria.ru/20241105/kuban-1982053454.html
Губернатор Кубани поручил построить школу на 550 мест в Белореченске
Губернатор Кубани поручил построить школу на 550 мест в Белореченске - РИА Новости, 05.11.2024
Губернатор Кубани поручил построить школу на 550 мест в Белореченске
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил начать строительство школы на 550 мест в Белореченске в 2025 году, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T23:58
2024-11-05T23:58
2024-11-05T23:58
краснодарский край
белореченск
вениамин кондратьев
краснодарский край
белореченский район
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КРАСНОДАР, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил начать строительство школы на 550 мест в Белореченске в 2025 году, сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам встречи главы с активом муниципалитета. Уточняется, что к Кондратьеву обратилась жительница Белореченска и рассказала, что в микрорайоне Северный учебные заведения перегружены. "Более 62% краевого бюджета направляем на социальную сферу. Мы должны обеспечить достойное качество жизни в городах и сельских территориях. Сегодня в Белореченске есть образовательные учреждения, где в три раза превышено число учеников. Будем решать эту проблему. Жителям микрорайона Северный нужна новая школа - необходимо начать ее строительство в мае 2025 года", - передает пресс-служба слова Кондратьева. Проект школы в этом микрорайоне уже готовится и будет рассчитан на 550 мест, добавляют власти. Отмечается, что всего в 2024 году на развитие отрасли образования в Белореченском районе Кубани выделено 393,3 миллиона рублей. В школах, например, обновляют систему отопления, меняют кровлю, ремонтируют пищеблоки.
https://ria.ru/20241105/kuban-1982048042.html
https://ria.ru/20241031/innovatsii-1981223521.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белореченск, вениамин кондратьев, краснодарский край, белореченский район
Краснодарский край, Белореченск, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Белореченский район
Губернатор Кубани поручил построить школу на 550 мест в Белореченске
Кондратьев поручил начать строительство школы в Белореченске в 2025 году
КРАСНОДАР, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил начать строительство школы на 550 мест в Белореченске в 2025 году, сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам встречи главы с активом муниципалитета.
Уточняется, что к Кондратьеву обратилась жительница Белореченска и рассказала, что в микрорайоне Северный учебные заведения перегружены.
"Более 62% краевого бюджета направляем на социальную сферу. Мы должны обеспечить достойное качество жизни в городах и сельских территориях. Сегодня в Белореченске есть образовательные учреждения, где в три раза превышено число учеников. Будем решать эту проблему. Жителям микрорайона Северный нужна новая школа - необходимо начать ее строительство в мае 2025 года", - передает пресс-служба слова Кондратьева.
Проект школы в этом микрорайоне уже готовится и будет рассчитан на 550 мест, добавляют власти.
Отмечается, что всего в 2024 году на развитие отрасли образования в Белореченском районе
Кубани выделено 393,3 миллиона рублей. В школах, например, обновляют систему отопления, меняют кровлю, ремонтируют пищеблоки.