Air France приостановила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта
Air France остановила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта в небе
© Depositphotos.com / aluha123Вид из самолета на Красное море
© Depositphotos.com / aluha123
Вид из самолета на Красное море. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем до нового распоряжения после того, как пилоты заметили светящийся объект в небе в момент пролета над Суданом, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании.
"Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря до дальнейшего уведомления. Это решение последовало после того, как экипажем был замечен светящийся объект на большой высоте в районе Судана", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в воскресенье вечером.
В Air France отметили, что маршрут некоторых рейсов был изменен, а ряд самолетов вернулись на посадку в аэропорты вылета. Из-за ограничений возросло время полета по четырем направлениям: в Найроби, Антананариву, на Маврикий и Реюньон.
В регионе Красного моря наблюдается значительная нестабильность с ноября 2023 года.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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