https://ria.ru/20241105/krasnoe_more-1981855133.html

Air France приостановила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта

Air France приостановила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта - РИА Новости, 05.11.2024

Air France приостановила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта

Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем до нового распоряжения после того, как пилоты заметили светящийся объект в небе в момент пролета... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T00:58

2024-11-05T00:58

2024-11-05T01:30

красное море

найроби (город)

судан

ансар алла

air france

в мире

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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем до нового распоряжения после того, как пилоты заметили светящийся объект в небе в момент пролета над Суданом, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании. "Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря до дальнейшего уведомления. Это решение последовало после того, как экипажем был замечен светящийся объект на большой высоте в районе Судана", — говорится в сообщении. Инцидент произошел в воскресенье вечером. В Air France отметили, что маршрут некоторых рейсов был изменен, а ряд самолетов вернулись на посадку в аэропорты вылета. Из-за ограничений возросло время полета по четырем направлениям: в Найроби, Антананариву, на Маврикий и Реюньон. В регионе Красного моря наблюдается значительная нестабильность с ноября 2023 года. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240405/obekt-1937937023.html

https://ria.ru/20240826/polsha-1968576571.html

красное море

найроби (город)

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красное море, найроби (город), судан, ансар алла, air france, в мире