https://ria.ru/20241105/kndr-1981895531.html

Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР

Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР - РИА Новости, 05.11.2024

Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР

Оборонный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:29

2024-11-05T11:29

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Оборонный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил РИА Новости член комитета Константин Басюк.Сенаторы рассмотрят документ 6 ноября.По данным источника РИА Новости в Совфеде, документ поддержал и международный комитет палаты.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян.Документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.Новое соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.Четвертая статья договора предполагает, что, если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН.Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.

https://ria.ru/20241104/dogovor-1981827988.html

https://ria.ru/20241101/lavrov-1981310618.html

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совет федерации рф, россия, пхеньян, владимир путин, москва, госдума рф, оон, политика