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Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР - РИА Новости, 05.11.2024
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11:29 05.11.2024 (обновлено: 13:20 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/kndr-1981895531.html
Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР
Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР - РИА Новости, 05.11.2024
Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР
Оборонный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:29
2024-11-05T13:20
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Оборонный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил РИА Новости член комитета Константин Басюк.Сенаторы рассмотрят документ 6 ноября.По данным источника РИА Новости в Совфеде, документ поддержал и международный комитет палаты.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян.Документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.Новое соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.Четвертая статья договора предполагает, что, если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН.Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.
https://ria.ru/20241104/dogovor-1981827988.html
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Совет Федерации РФ, Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Москва, Госдума РФ, ООН, Политика
Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР

Басюк: Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Оборонный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил РИА Новости член комитета Константин Басюк.
Сенаторы рассмотрят документ 6 ноября.
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По данным источника РИА Новости в Совфеде, документ поддержал и международный комитет палаты.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян.
Документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.
Новое соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.
Четвертая статья договора предполагает, что, если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН.
Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.
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