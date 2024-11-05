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Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР
Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР - РИА Новости, 05.11.2024
Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР
Оборонный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:29
2024-11-05T11:29
2024-11-05T13:20
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Оборонный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил РИА Новости член комитета Константин Басюк.Сенаторы рассмотрят документ 6 ноября.По данным источника РИА Новости в Совфеде, документ поддержал и международный комитет палаты.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян.Документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.Новое соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.Четвертая статья договора предполагает, что, если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН.Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.
https://ria.ru/20241104/dogovor-1981827988.html
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совет федерации рф, россия, пхеньян, владимир путин, москва, госдума рф, оон, политика
Совет Федерации РФ, Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Москва, Госдума РФ, ООН, Политика
Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР
Басюк: Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Оборонный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию договора с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил РИА Новости член комитета Константин Басюк.
Сенаторы рассмотрят документ 6 ноября.
По данным источника РИА Новости в Совфеде, документ поддержал и международный комитет палаты.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян.
Документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.
Новое соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.
Четвертая статья договора предполагает, что, если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН
.
Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.