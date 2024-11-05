https://ria.ru/20241105/khezbolla-1982012197.html
"Хезболла" атаковала штаб операций ВВС Израиля
"Хезболла" атаковала штаб операций ВВС Израиля - РИА Новости, 05.11.2024
"Хезболла" атаковала штаб операций ВВС Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб операций ВВС Израиля Майрун и завод по производству взрывчатки на юге Хайфы, говорится в заявлениях... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:54
2024-11-05T18:54
2024-11-05T18:54
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БЕЙРУТ, 5 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб операций ВВС Израиля Майрун и завод по производству взрывчатки на юге Хайфы, говорится в заявлениях пресс-службы движения во вторник. "Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет штаб операций ВВС Израиля Майрун", - написано в последнем опубликованном движением заявлении. Ранее в отчете пресс-службы сообщалось, что "Хезболлах" выпустили серию ракет по заводу по производству взрывчатки в Хадера к югу от Хайфы. Также во вторник бойцы ливанского сопротивления нанесли удары по местам скопления живой силы израильской армии на высотах Кфаршуба и по штабу командования 810-й дивизии Хермон в казармах Голани.
https://ria.ru/20241102/tsakhal-1981622052.html
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в мире, израиль, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" атаковала штаб операций ВВС Израиля
"Хезболла" атаковала штаб операций ВВС Израиля Майрун
БЕЙРУТ, 5 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб операций ВВС Израиля Майрун и завод по производству взрывчатки на юге Хайфы, говорится в заявлениях пресс-службы движения во вторник.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет штаб операций ВВС Израиля Майрун", - написано в последнем опубликованном движением заявлении.
Ранее в отчете пресс-службы сообщалось, что "Хезболлах" выпустили серию ракет по заводу по производству взрывчатки в Хадера к югу от Хайфы.
Также во вторник бойцы ливанского сопротивления нанесли удары по местам скопления живой силы израильской армии на высотах Кфаршуба и по штабу командования 810-й дивизии Хермон в казармах Голани.