https://ria.ru/20241105/khezbolla-1982012197.html

"Хезболла" атаковала штаб операций ВВС Израиля

"Хезболла" атаковала штаб операций ВВС Израиля - РИА Новости, 05.11.2024

"Хезболла" атаковала штаб операций ВВС Израиля

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб операций ВВС Израиля Майрун и завод по производству взрывчатки на юге Хайфы, говорится в заявлениях... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:54

2024-11-05T18:54

2024-11-05T18:54

в мире

израиль

хайфа

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 5 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб операций ВВС Израиля Майрун и завод по производству взрывчатки на юге Хайфы, говорится в заявлениях пресс-службы движения во вторник. "Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет штаб операций ВВС Израиля Майрун", - написано в последнем опубликованном движением заявлении. Ранее в отчете пресс-службы сообщалось, что "Хезболлах" выпустили серию ракет по заводу по производству взрывчатки в Хадера к югу от Хайфы. Также во вторник бойцы ливанского сопротивления нанесли удары по местам скопления живой силы израильской армии на высотах Кфаршуба и по штабу командования 810-й дивизии Хермон в казармах Голани.

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в мире, израиль, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024