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В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей - РИА Новости, 05.11.2024
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15:19 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/gosduma-1981954435.html
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей - РИА Новости, 05.11.2024
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей
Межфракционная депутатская группа Госдумы совместно с Патриаршей комиссией разрабатывает законопроект о запрете социальных сетей для детей, сообщила депутат... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:19
2024-11-05T15:19
общество
петр толстой
госдума рф
дети
соцсети
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Межфракционная депутатская группа Госдумы совместно с Патриаршей комиссией разрабатывает законопроект о запрете социальных сетей для детей, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова. "Межфракционная депутатская группа Госдумы под руководством Петра Толстого совместно с Патриаршей комиссией разрабатывает законопроект о запрете социальных сетей для детей. Ещё рано анонсировать подробности, но тема уже давно витает в воздухе", - написала она в своем Telegram-канале. Филатова уточнила, что в случае, если инициатива будет воспринята положительно, вопрос ограничения соцсетей будет прорабатываться более подробно, "по крайней мере, для начальных классов".
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общество, петр толстой, госдума рф, дети, соцсети
Общество, Петр Толстой, Госдума РФ, Дети, Соцсети
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей

Группа ГД и Патриаршия комиссия разработают проект о запрете соцсетей для детей

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Межфракционная депутатская группа Госдумы совместно с Патриаршей комиссией разрабатывает законопроект о запрете социальных сетей для детей, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова.
«
"Межфракционная депутатская группа Госдумы под руководством Петра Толстого совместно с Патриаршей комиссией разрабатывает законопроект о запрете социальных сетей для детей. Ещё рано анонсировать подробности, но тема уже давно витает в воздухе", - написала она в своем Telegram-канале.
Филатова уточнила, что в случае, если инициатива будет воспринята положительно, вопрос ограничения соцсетей будет прорабатываться более подробно, "по крайней мере, для начальных классов".
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ОбществоПетр ТолстойГосдума РФДетиСоцсети
 
 
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