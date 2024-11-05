https://ria.ru/20241105/gosduma-1981954435.html

В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей

В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей - РИА Новости, 05.11.2024

В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей

Межфракционная депутатская группа Госдумы совместно с Патриаршей комиссией разрабатывает законопроект о запрете социальных сетей для детей, сообщила депутат... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:19

2024-11-05T15:19

2024-11-05T15:19

общество

петр толстой

госдума рф

дети

соцсети

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Межфракционная депутатская группа Госдумы совместно с Патриаршей комиссией разрабатывает законопроект о запрете социальных сетей для детей, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова. "Межфракционная депутатская группа Госдумы под руководством Петра Толстого совместно с Патриаршей комиссией разрабатывает законопроект о запрете социальных сетей для детей. Ещё рано анонсировать подробности, но тема уже давно витает в воздухе", - написала она в своем Telegram-канале. Филатова уточнила, что в случае, если инициатива будет воспринята положительно, вопрос ограничения соцсетей будет прорабатываться более подробно, "по крайней мере, для начальных классов".

https://ria.ru/20240924/volodin-1974370736.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, петр толстой, госдума рф, дети, соцсети