https://ria.ru/20241105/gosduma-1981954435.html
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей - РИА Новости, 05.11.2024
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей
Межфракционная депутатская группа Госдумы совместно с Патриаршей комиссией разрабатывает законопроект о запрете социальных сетей для детей, сообщила депутат... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:19
2024-11-05T15:19
2024-11-05T15:19
общество
петр толстой
госдума рф
дети
соцсети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Межфракционная депутатская группа Госдумы совместно с Патриаршей комиссией разрабатывает законопроект о запрете социальных сетей для детей, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова. "Межфракционная депутатская группа Госдумы под руководством Петра Толстого совместно с Патриаршей комиссией разрабатывает законопроект о запрете социальных сетей для детей. Ещё рано анонсировать подробности, но тема уже давно витает в воздухе", - написала она в своем Telegram-канале. Филатова уточнила, что в случае, если инициатива будет воспринята положительно, вопрос ограничения соцсетей будет прорабатываться более подробно, "по крайней мере, для начальных классов".
https://ria.ru/20240924/volodin-1974370736.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, петр толстой, госдума рф, дети, соцсети
Общество, Петр Толстой, Госдума РФ, Дети, Соцсети
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей
Группа ГД и Патриаршия комиссия разработают проект о запрете соцсетей для детей