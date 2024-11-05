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Путин рассказал об укреплении авторитета БРИКС - РИА Новости, 05.11.2024
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13:53 05.11.2024 (обновлено: 14:01 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/briks-1981926045.html
Путин рассказал об укреплении авторитета БРИКС
Путин рассказал об укреплении авторитета БРИКС - РИА Новости, 05.11.2024
Путин рассказал об укреплении авторитета БРИКС
Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:53
2024-11-05T14:01
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
россия
владимир путин
китай
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил президент России Владимир Путин."Роль объединения в международных делах и его авторитет продолжают укрепляться", - сказал Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, владимир путин, китай, индия
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Владимир Путин, Китай, Индия
Путин рассказал об укреплении авторитета БРИКС

Путин: роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил президент России Владимир Путин.
"Роль объединения в международных делах и его авторитет продолжают укрепляться", - сказал Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.
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БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреРоссияВладимир ПутинКитайИндия
 
 
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