https://ria.ru/20241105/briks-1981926045.html

Путин рассказал об укреплении авторитета БРИКС

Путин рассказал об укреплении авторитета БРИКС - РИА Новости, 05.11.2024

Путин рассказал об укреплении авторитета БРИКС

Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:53

2024-11-05T13:53

2024-11-05T14:01

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил президент России Владимир Путин."Роль объединения в международных делах и его авторитет продолжают укрепляться", - сказал Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.

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россия

китай

индия

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